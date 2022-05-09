戰事「無捷可祝」 普京面臨全面宣戰抉擇

專家：宣戰變相認「特別軍事行動」失敗

法國巴黎政治顧問公司R.Politik創辦人斯塔諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）接受《華郵》訪問時表示，普京若全面宣戰並實行總動員，變相承認其所宣稱的「特別軍事行動」失敗，而且新徵召的士兵需訓練最少6個月，方能正式投入作戰。斯塔諾瓦婭指俄目前面對的問題是社會仍未為持久戰作好準備。《華郵》報道指俄羅斯近期發生6宗針對徵兵中心的縱火襲擊，有年輕人被捕。但有俄羅斯前情報官員警告如不實行總動員發動大規模攻勢，或將承受更大戰損，並最終落敗。

CIA局長料普京「輸不起」不言退

另一方面，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）上周六在美國華盛頓出席《金融時報》活動時表示，對普京而言現時認輸的代價頗大，他或認為加強攻勢會取得進展。伯恩斯又指中國國家主席習近平對中國被指與俄羅斯侵烏脫不了關係感到聲譽受損，並憂慮該戰爭帶來的經濟不確定性。伯恩斯稱美歐因俄烏戰爭走近「正影響（北京對台海局勢的）計算」，但他認為這「長遠並不會磨蝕習近平奪取台灣的決心」。

中國外交部3月底曾表示，台灣問題和烏克蘭問題有本質區別，不可類比，批評美方人士將兩者相題並論是「別有用心」，藉機抹黑中國。

（華盛頓郵報/金融時報）

（俄軍侵烏）