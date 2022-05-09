俄強攻烏東迎「勝利日」 遇反攻受挫 撤退炸橋阻狙擊 村莊遭烏軍收復

「勝利日」臨近，俄軍加緊轟炸烏克蘭，俄國防部前日說俄軍發射高精準導彈摧毀烏軍西南部阿爾齊茲（Artsyz）、敖德薩（Odessa）和沃茲涅先斯克（Voznesensk）機場的烏克蘭部隊飛機，又指炸毀了儲存在哈爾科夫州博霍杜希夫（Bohodukhiv）火車站附近、由歐美國家提供的大批軍事設備。

盧甘斯克學校被炸恐釀60死

盧甘斯克州長蓋達伊（Serhiy Gaidai）周日表示，俄軍上周六（7日）下午向當地一間有約90人避難的學校投擲一枚炸彈，引發大火近4小時後被撲滅，最少兩人死亡，30人獲救，另外60名被埋在瓦礫下的人恐已罹難。

俄軍同時受到烏國部隊反攻。《紐約時報》上周六報道，烏國部隊稱其反擊哈爾科夫迫使俄軍往東北部邊境後退。烏克蘭軍方指俄軍撤退時炸毁距哈爾科夫東北約19公里的3條橋，以阻烏軍狙擊。烏國部隊表示已收復哈爾科夫5個村莊。美國有線新聞網絡（CNN）則報道，烏軍過去兩周在哈爾科夫州發動反攻已收復約6個村莊，該地區烏軍除了接近邊境，還逐漸威脅到俄軍從邊境到伊久姆（Izium）、頓湼茨克（Donetsk）地區的補給線。烏軍上周六亦發布短片，顯示出動無人機攻擊俄軍一艘登陸艇，及俄軍設在黑海蛇島上存放導彈的建築物。

美智庫推測俄軍處守勢 接撤退指令

《紐時》引述一名烏國官員指哈爾科夫的戰事未完，雖然烏軍目前佔上風，但俄軍正試圖重新集結及繼續進攻。美國智庫組織「美國企業研究所」高級研究員卡根（Frederick W. Kagan）認為俄軍在哈爾科夫的策略顯示「下達了撤退到某地的命令，他們正嘗試建立防線」。

亞速廠婦孺長者全撤 守軍瀕決戰

在俄軍基本控制的馬里烏波爾，亞速鋼鐵廠昨仍被俄軍圍困。烏國副總理韋列修克前日說所有婦孺及長者已撤離鋼鐵廠，澤連斯基在前晚指逾300人已撤離，現時目標為撤走傷員和醫護，並為該市及周邊定居點居民設人道走廊。烏國當局呼籲「無國界醫生」組織團隊，協助撤走鋼鐵廠內烏軍，並為傷者提供醫療協助。

烏方擔心亞速廠平民撤走後，俄軍會再加強對該廠的攻勢，「盼解決廠內守軍，在勝利日給普京一份禮物」。基輔當局表示死守鋼鐵廠的烏軍面臨與俄軍決戰。

（路透社/法新社/紐約時報/BBC）

（俄軍侵烏）