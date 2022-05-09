塔利班頒罩袍令 國內外轟「開倒車」

另建議無重要工作「最好在家」

塔利班精神領袖阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）頒令說，「那些非太年長或非太年幼的女性必須遮蔽臉龐，眼睛除外，以免引起成年男近親以外的男人遐想」。屢犯不改者，其父、丈夫或最親密的男親人將被傳召甚至要入獄，涉事的女子及其父、夫倘任公職，則會被撤職。法令還建議，要是女人在外沒有重要工作，「最好留在家」。

過去20年間，阿富汗婦女一般會佩戴不同掩蔽要求的頭巾，但在喀布爾等城市通常不遮臉。然而塔利班主張婦女穿著遮掩整個頭的藍色拖地罩袍（burqa）或戴黑頭巾（hijab），一如塔利班在1996年至2001年掌權年代。

塔利班自去年8月回朝，已經不准女孩讀高中，限制她們在沒有男性陪伴下活動，包括工作，也禁止男人和女人同遊公園，並關押發動婦權示威的領袖。

阿富汗國內外對塔利班進一步箝制婦女權利大表憤怒。喀布爾的女權倡議者薩拉杰（Mahbouba Seraj）抨擊法令「干涉女性私生活」。阿富汗前人權委員會主席阿克巴爾（Shaharzad Akbar）斥塔利班是「女人的敵人」。

聯合國阿富汗援助團（UNAMA）上周六指塔利班當局違背多項有關「尊重保護阿富汗人權」的保證，要求馬上與塔利班討論。美國國務院指塔利班剝奪阿富汗婦女權益。英國外交部表示，塔利班要得國際認受，須落實對婦權等承諾。

（路透社/法新社/彭博社）