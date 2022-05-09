志願者蜂擁加入助拉票 羅布雷多掀「粉紅浪潮」

學者觀望延政治能量抗家族王朝

羅布雷多成功吸引眾多志願者加入競選團隊，以一身搶眼粉紅色裝扮上山下鄉，跟基層農村的選民直接對話。菲律賓傳媒形容，這種程度的志願動員是當地選舉前所未見，有志願者更指這似是社會運動多於競選活動。有菲律賓政治學者認為，即使她今次未能阻止馬可斯家族回朝，仍可觀望她創造的「粉紅浪潮」政治能量能否延續，慢慢改變由家族王朝壟斷的裙帶政治生態。

似社會運動多於競選活動

這些志願拉票組織是以「羅布雷多人民委員會」之名作統籌，以較有名的「羅布雷多團隊」（TLR）為例，它在國內外已有約500個地方分會，志願者人數高達11.2萬。帶着貼紙、漫畫和傳單探訪的志願者跟選民直接對話，嘗試以羅布雷多的政綱或副總統政績游說原先支持小馬可斯的選民「轉軚」。

儘管羅布雷多選情仍不妙，但一名支持她的人權律師表示，這場選戰獨特，某程度上更是開創性，「因為我們歷來首次看到有愈來愈多個人或公民直接參與競選活動，我們在以往選舉未曾見過這種程度」。

現年57歲的羅布雷多是律師與人權活動人士出身，其丈夫兼時任內政部長林炳智（Jesse Robredo）2012年空難喪生後，她於翌年加入政壇，一直被視作反馬可斯陣營領袖、前總統科拉桑的政治繼承人。她在副總統任內，不時批評杜特爾特的鐵腕血腥掃毒行動，惹來對方不滿。

（The Rappler/日經亞洲）

（菲律賓大選）