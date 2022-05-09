參選部署意見相左 杜特爾特未亮相為女撐場

43歲的薩拉原先任菲律賓南部杜特爾特家族大本營達沃市的市長，最初有意角逐總統，被視為有不小勝算，但去年11月令人意外地宣布參選副總統，加入小馬可斯陣營。有傳杜特爾特對此感到不滿，直至上月初才以父親身分為女兒送上祝福，並承認親子之間存在一些「問題」。薩拉在公開場合不時跟父親保持距離，多以「總統」稱呼對方，但仍對其祝福表示致謝。然而，杜特爾特一直未有直接表態支持小馬可斯，直至前日小馬可斯與薩拉於帕拉納克舉行最後一場競選活動，皆未見杜特爾特現身協助造勢。

上位利父避政治清算

即使薩拉與杜特爾特似乎關係欠佳，但她上位對其父避免政治清算仍是非常重要。菲律賓大學政治系副教授法蘭科（Jean Franco）指出，薩拉嘗試展示自己跟父親有分別的形象，「但她其實沒有分別」，她始終是其父親的女兒，「難以想像她會放棄他」。

（綜合報道）