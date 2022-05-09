菲今大選 馬可斯家族回朝差一步 獨裁者之子成總統大熱 伙拍杜特爾特之女出選　

上周一（2日）公布的Pulse Asia選前最後民調顯示，64歲的小馬可斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）以56%支持度維持巨大領前優勢，其最接近的對手、現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）有24%。拳王兼參議員帕奎奧和馬尼拉市長杜馬戈索分別有7%和4%。不過有分析提醒民調是在較早時候做，或未反映羅布雷多最後階段的升勢——最近兩周其政治集會人頭湧湧，並接連獲得許多政治人物新近才表態支持。小馬可斯跟現任總統杜特爾特長女薩拉（Sara Duterte）合作出選，目前薩拉在副總統選舉也是支持度領先的熱門。

民望拋離 對手顯現後勁

倘若小馬可斯勝選，其家族可事隔36年重新入主菲律賓總統府馬拉卡南宮。他的父親馬可斯（Ferdinand Marcos）1965年當選總統，行反共親美路線，但被指摘貪腐獨裁，不但令國家陷入嚴重貧富差距，還政治打壓異己。在最大政敵阿基諾1983年回國落機時被當眾暗殺後，馬可斯最終在1986年倒台，阿基諾引發的政治危機迫使他提前在當年2月大選，卻因舞弊醜聞引爆「人民力量革命」。面對民眾包圍馬拉卡南宮，馬可斯一家同月25日倉皇出奔，結束逾廿年獨裁統治——時年28歲、在家族政治根據地北伊羅戈省任副省長的小馬可斯也不例外。

隱惡揚善美化父輩「黃金時代」

馬可斯1989年在夏威夷去世後，其家族回歸菲律賓政壇。小馬可斯1992年透過北伊羅戈省第二選區躋身眾議院，其母親艾美黛（Imelda）1995年在娘家地盤萊特省當選眾議員。他1998年轉任北伊羅戈省長，眾議院選區由長姊艾美（Imee）接手，直至無法連任再先後交棒堂兄米歇爾、艾美和艾美幼子馬諾托克。他本人一度回到眾議院，2010年當選參議員，2016年大選改戰副總統但僅負羅布雷多。

面對家族長久以來的政治和貪腐爭議，馬可斯陣營被指打資訊戰，透過受國民歡迎的社交平台如facebook、TikTok和YouTube，一方面推銷老馬可斯時代的基建政績、重要演說和與外國領袖會面的片段，另一方面涉嫌淡化或抹黑重提老父當年獨裁統治時違反人權行徑的指控。

馬尼拉政治公關公業負責人傑爾曼（Alan German）向《日經亞洲》坦言，馬可斯家族試圖建立新的懷舊情緒，「他們正將他（小馬可斯）父親的軍法統治時代描繪成為菲律賓的黃金時代」。小馬可斯本人否認聘請「網絡水軍」助陣，但傑爾曼坦言其選舉工程已成功塑造雙重標準，「即父親的罪行不會轉化到兒子身上，但父親的成就——如果你可以稱之為成就——就可由兒子繼承」。

馬可斯暴政受害者嘆歪曲事實

馬可斯家族回朝令當年暴政的受害者大感失望，70歲的電影編劇Boni Ilagan慨嘆道：「我們的文化、我們的心靈受到歪曲，去到許多人在事實擺在眼前也看不清現實的地步……在老馬可斯宣布軍法統治後的50年，獨裁者的兒子成為了總統，這真的是難以想像。」

（日經亞洲/法新社/路透社/菲律賓每日詢問者報）

（菲律賓大選）