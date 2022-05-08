學者：南海部署完成 中方或催促行為準則談判

南海仲裁判菲勝訴 華質疑合法性

香港國際問題研究所東盟研究主任馮嘉誠向本報指出，菲律賓是首個以國際仲裁申訴挑戰中國南海「九段線」合法性的國家，裁決成為重要案例，為南海當事國爭取主權時提供法律註腳。他認為相比起杜特爾特，小馬可斯與菲律賓軍方的關係未明，他或會漠視軍方以強軍保障南海利益與國家安全的訴求。

中方也有嘗試反制，馮嘉誠表示，自菲方2013年興訟後，中國針對國際法對領土須「有效管治」的規定採取措施，如在隸屬南海諸島三沙市美濟礁和渚碧礁的新機場舉行試飛，以及在三沙海域進行搜救演練，彰顯管治能力。

與此同時，中方推動跟東盟的「南海行為準則」談判，但受新冠疫情和緬甸（東盟與中國的聯絡者）政變後跟東盟外交疏離所拖累。馮嘉誠認為，中國如今或許真的有意欲加快上述談判步伐，因經過約10年的堆沙填土和建設，中國已大致完成對南海地區的防衛部署，控制的海洋地質數量比其他當事國都多，南海的安全考慮減少，更多是政治或外交問題。他估計北京或屬意盡快得出準則框架，斷絕談判對手國反悔的後路，同時避免南海問題窒礙中國對外經貿戰略重心向東南亞國家轉移。

料華傾向準則模糊 涉重大利益除外

但他分析，北京可能「偏好」準則不具法律約束力，並傾向條文內容含糊，以便留有實際操作及利用的空間，但在個別事關重大利益的方面提出清晰要求，例如要求任何締約方如與域外國家在南海進行聯合軍演，必須徵得所有其他締約國同意，被指針對西方在南海發展軍事勢力。

（菲律賓大選）