大熱小馬可斯料延對華「戰略默從」 自言「親菲」不為中美效勞 盼取外交平衡

曾稱杜特爾特對華方式「正確」

在眾多候選人中，以民調明顯領前的前菲律賓獨裁總統馬可斯的兒子小馬可斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）對華立場最為友善。杜特爾特任內對華立場友好，積極尋求中方投資和借貸，在前任政府發起的南海仲裁案上拒絕施壓北京，甚至曾稱裁決純屬「一紙空文」。對此小馬可斯曾表示杜特爾特正採取對華的「正確方式」，故菲律賓國際關係學者埃達里安（Richard Heydarian）在《菲律賓每日問詢者報》專欄指，小馬可斯料將延續杜特爾特的「戰略默從」（strategic acquiescence）對華政策。

在南海議題上，小馬可斯對南海仲裁案似乎也持否定態度，曾聲言「當只有一個當事方參與，則（2016年）裁決不再是仲裁」，貼近中方立場（見另稿）。他強調「必須完全摒棄（對華）戰爭選項」，因此菲方「只剩下雙邊協議一途」，又稱「中國（駐馬尼拉）大使館裏的人是我的朋友，我們一直在討論相關事項」。他更直言「假如美國參與，（以談判解決爭端）則註定失敗」。

對華過分順從 菲專家批或延續錯誤

然而，這樣的路線在該國惹來批評，海洋法專家巴通巴卡爾（Jay Batongbacal）向ABS-CBN新聞台質疑稱，小馬可斯就爭議水域的對華策略「引人警惕」，與杜特爾特政府對中國「叩頭」的態度相呼應，「（這）對菲律賓人來說不代表更好。那將會延續甚至加強現政府執政頭5年的錯誤政策，對中國的行動和要求過分配合與順從」。

小馬可斯的對手幾乎都在對華和南海立場上採取較強硬態度。支持度排行第二的現任副總統羅布雷多（Leni Robredo），就主張菲律賓應利用仲裁勝訴的經驗，領導並聯合其他東盟成員國爭取推進與中國的「南海行為準則」（COC）談判，又倡議跟其他南海當事國組成「國家聯盟」來協助維護菲方利益，從而避免與中國開戰的風險。她又不反對跟中國和其他國家合作共同開發南海的石油資源，前提是北京須先承認海牙的南海仲裁案裁決。埃達里安向美國有線新聞網絡（CNN）坦言，菲律賓民眾和軍方的多數意見都承認國家面對中國的限制，而且許多民眾表達支持跟中國建立「經濟上有收穫的關係」，故羅布雷多也無法採取對抗性的對華政策。

學者料小馬可斯仍試接觸美國

美國智庫外交關係協會資深研究員庫蘭齊克（Joshua Kurlantzick）向CNBC承認，倘若小馬可斯令菲律賓倒向北京，可能會為地區安全和美軍帶來「嚴重問題」——菲律賓對美國在南海和台灣的立場至為重要，但他相信小馬可斯仍很可能會跟華府建立更緊密的關係。目前在新加坡智庫任客席研究員的菲國政治學者亞盧蓋（Aries Arugay）也向CNN稱，即使小馬可斯尋求跟北京建立更深入的關係，也不一定要以對美關係作為代價，反而會尋求平衡，「一如其他菲律賓總統，如果他勝出，就會嘗試接觸美國，因為無論發生什麼事，新總統都會有重啟（對美關係）的機會」。

小馬可斯曾公開表明在中美關係上不會靠邊站，2月接受《馬尼拉時報》訪問時就重申自己是「親菲律賓」，「我不是為華府效勞，我不是為北京效勞，我是為菲律賓效勞」。他指明白菲國與中國的南海主權爭議，但強調在外交政策上承受不起「犯錯、誤判或缺乏理解」。他說：「菲律賓如今正在所有超級大國之間極為小心地保持平衡，我意思是，我們正在跟美國對話，我們跟美國有特殊關係，我認為那會在我們有生之年延續下去。現在區內的新興強權自然是中國，幸運地，我們也跟中國有良好關係。」

明報記者

（菲律賓大選）