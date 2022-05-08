新芬黨勢破天荒成北愛議會最大黨

今次選舉以比例代表制改選議會全部90個議席，首階段點票顯示支持統一的民族派新芬黨（Sinn Fein）已取得18個議席，領先主張留英聯合派的民主聯盟黨（DUP）6席。DUP的「第一選擇」（first preference）得票率只有21.3%。勢將成為北愛首席部長的新芬黨副黨魁奧尼爾（Michelle O'Neill），上周五形容今次選舉是這一代的歷史性選舉，「是時候作出真正改變」。民調公司LucidTalk行政總裁懷特（Bill White）形容，由新芬黨人擔當北愛首席部長，在北愛政治而言猶如大地震。

主張愛爾蘭統一 料5年內公投

新芬黨一直主張推動北愛與愛爾蘭統一公投，但近年民調顯示北愛民眾與愛爾蘭人對統一的意欲都不高，同時統一亦涉及英國政府授權和憲法問題，整個過程可能需時數年。新芬黨雖壓抑統一議題，改為主打經濟民生議題吸引選民，但早前表示預計統一公投會在未來5年間進行。

DUP則對英國脫歐後與歐盟達成的北愛爾蘭貿易協議感不滿，指協議損害北愛與英國本土的聯繫，英國首相約翰遜正考慮單方面撕毀北愛協議，DUP黨魁唐納森（Jeffrey Donaldson）上周五（6日）明言，在取得進展前將不會提名該黨成員加入聯合政府。分析指如爭議和問題持續，勢將在未來數月引發政治動盪，甚至有可能要重新選舉。

（金融時報/華盛頓郵報/路透社/衛報）