購俄石油風險高 中印企業要求割價

《紐約時報》上周二（3日）報道，俄羅斯售往亞洲的石油需要經水路運送，但在西方制裁俄羅斯下，保險公司拒絕為運載俄國貨櫃的貨輪承保，銀行亦拒絕在相關石油運送期間貸款，因此印度等國的石油企業要求俄方提供巨大折扣，以彌補他們所承擔的額外成本與風險。比利時油輪公司Euronav投資關係主管加拉格爾（Brian Gallagher）表示，俄羅斯烏拉爾（Ural）原油比布倫特原油每桶便宜35美元（約273港元），對中國煉油廠有吸引力。他又指即使中國目前因封城導致石油需求下降，但中國企業仍可趁機購入作為儲備。《紐時》則分析預期中國將於今年秋天起大興土木，以振興經濟，將扭轉並帶動柴油需求。

俄羅斯出口煤炭面臨的物流障礙最少，可用貨車或鐵路運往中國，但俄羅斯官方數據顯示，俄羅斯的煤炭出口額僅為石油出口額的十分之一、天然氣出口額的四分之一，而目前西方的制裁也令中國煤炭商盡量避免交易。

（紐約時報）

（俄軍侵烏）