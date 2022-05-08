烏總統提和談底線 不提克里米亞

稱俄軍必須退回2月入侵前位置

澤連斯基前日向英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）發表視像講話，就和談提出最低要求，「要停止俄烏戰爭，應回復到2月23日前的狀態。我是烏克蘭人民選出來的烏克蘭總統，並非迷你版烏克蘭的總統」。他所指的日期是俄軍入侵前一天，意味烏克蘭可能不再堅持與俄和解前收回克里米亞。澤連斯基又呼籲俄恢復外交對話，「雖然他們摧毁了我們所有的橋樑，但我想並非所有橋樑已被摧毀」，暗示雙方仍有溝通可能。

澤連斯基邀德領導人「勝利日」訪烏

周一（9日）是俄羅斯紀念1945年擊敗納粹德國的「勝利日」（Victory Day）。澤連斯基表示，他已向德國總理朔爾茨及總統施泰因邁爾提出當天訪問烏克蘭的邀請。英國廣播公司（BBC）指出，若德國領導人在「勝利日」出現在烏克蘭，將具有高度象徵意義。法新社報道，澤連斯基上周四與施泰因邁爾通電話，邀請對方訪烏，其後朔爾茨在記者會上稱，他與施泰因邁爾商量後，「結果是外長很快會前往烏克蘭」。澤連斯基上月曾批評德國阻撓國際對俄能源禁運，施泰因邁爾亦指因烏克蘭不歡迎，在最後一刻取消訪問基輔。

七大工業國集團（G7）領袖將於周日與澤連斯基舉行視像會談，討論支援烏克蘭。白宮新聞秘書普薩基表示，這次會談的時間點很重要，因為在勝利日前一天舉行，G7領袖將展示西方團結應對俄侵略，基輔市長則呼籲民眾，在周日和周一俄「勝利日」前後留在家中，因擔心烏克蘭全部地區可能會被俄軍轟炸。

（BBC/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）