《華爾街》：中資科企受壓停向俄供貨 華商務部認西方制裁擾亂中俄貿易

報道引述知情人士報道，儘管沒公開宣布，幾家中國大企業近期正削減對俄羅斯的出貨量，包括全球最大個人電腦生產商聯想及電子產品生產商小米。聯想去年是俄羅斯第二大電腦銷售商，僅次惠普。據供應商、物流公司和市場研究員稱，聯想在俄羅斯開戰和西方制裁令生效後不久，便停止向俄羅斯發貨，但當地仍有一些庫存待售。知情人士也指出，去年在俄羅斯僅次三星電子的第二大手機銷售商小米也停止運貨往俄國，當地一名經銷商表示，最近幾周都沒有發貨。

美國主要晶片公司施壓

許多中國科技產品在俄羅斯市場佔主導地位。據消息人士透露，美國主要晶片公司施壓，要求中國科企遵守制裁規則，確保他們的半導體不會成為「第三方貨物」最終落入俄羅斯。消息人士稱，一家供應商在3月向所有客戶發信，敦促遵守規定，銷售人員也主動聯絡客戶，確保其遵守規定。

顧忌西方制裁 銀聯停擴在俄業務

中國一直拒絕譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並批評西方制裁俄國，還敦促中國企業「不要屈服於外部脅迫，不要發表不正當的外部聲明」。《華爾街日報》指出，中國企業一直避免就俄烏戰爭或其在當地的業務發表公開聲明，目前僅無人機巨企深圳大疆創新科技上月宣布暫停在俄羅斯和烏克蘭的業務，並表明該公司「厭惡任何使用我們的無人機造成傷害的行為」，是至今最高調暫停俄羅斯業務的中國企業。《新聞周刊》上月報道，中國最大信用卡品牌銀聯最近亦決定不擴大其在俄羅斯的業務，似乎對西方可能施加的「二級制裁」有所顧忌，中國手機製造商華為也暫停了新的訂單，但仍繼續在俄業務。中國叫車公司滴滴在俄烏戰爭初期原宣布3月4日起停止在俄羅斯的業務，但不出一周即表示不會撤出俄羅斯。

開戰後中對俄總出口額跌近3成

中國商務部上月承認，西方對俄制裁已擾亂中俄貿易。兩國貿易額今年第一季本有躍升，習近平與普京還於2月4日宣布兩國為「無限」伙伴，惟中方貿易數據顯示，3月出口往俄國的科技產品較2月大幅減少，中國對俄總出口額下跌了27%，其中手提電腦減少了逾四成，手機少了近三分之二，電訊基站更縮減了達98%。

美商務部：俄因制裁現半導體短缺

俄軍侵烏後，美國與盟友對俄實施一系列經濟制裁，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上月表示，美國及其盟友的出口管制使俄國入口的高科技貨品減少逾半，出現半導體短缺，難以為其軍隊尋找零部件。華府之前警告會懲罰違反制裁令的中國公司，切斷它們生產所需的美國設備和軟件。環球科技市場分析公司Canalys行政總裁布雷熱（Steve Brazier）說，倘有中國個人電腦公司被切斷主要晶片供應「會是一場災難」，因此它們都努力不被抓住把柄。

路透社上周引述美國官員報道，華府迄今沒發現中國對俄羅斯公開提供軍事和經濟支援，或有系統地協助俄國迴避制裁。

（華爾街日報/路透社/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）