美媒：美情報助烏擊沉莫斯科號 華府强調沒參與決策 紐時：美漸放寬撐烏束縛

向烏軍提供莫斯科號位置

烏方指「莫斯科」號（Moskva）是被烏克蘭「海王星」反艦導彈擊中，俄方則聲稱大火導致艦上軍火爆炸令艦身受損，拖回港口時因風浪失去穩定性而沉沒。不過，美國全國廣播公司（NBC）周四引述美國官員報道，烏軍當時曾向美方查詢一艘在敖德薩（Odessa）以南黑海水域航行的船艦資料，美方確認那是「莫斯科」號並提供其位置後，烏軍就發動了攻擊。

官員強調，美方事前不知烏軍會把該艦作為攻擊目標，亦沒參與其攻擊決策，又指美國向烏克蘭分享海上情報，只是協助烏國抵禦俄國軍艦的攻擊。《紐時》報道則引述兩名美國高級官員稱，烏克蘭早已自行取得該艦的目標數據，美方僅作確認，但有其他官員指美國的情報對於烏軍擊沉「莫斯科」號非常重要。

憂刺激普京 拜登求將事件保密

《紐時》指出，美國拜登政府為免刺激俄羅斯總統普京發動更大範圍戰爭，尋求把分享大量戰場與海上情報予烏克蘭一事保密。最近數周美國加快向烏克蘭供應重型武器，又要求國會提供330億美元的額外軍事、經濟和人道援助，則顯示美國對撐烏的束縛正在鬆綁。

另外，《紐時》周三指美國有關俄軍將領位置的情報有助烏國擊殺俄軍將領。美國國防部發言人柯比周四否認分享俄國將領位置的情報予烏克蘭，亦沒參與烏軍攻擊目標決策，指美國向烏軍分享軍事情報，只為協助烏克蘭人保衛國家。

（紐約時報/NBC/法新社）

（俄軍侵烏）