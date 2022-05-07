稱「明日東亞或成烏克蘭」 日英達防衛協議

日英就《相互准入協定》（Reciprocal Access Agreement，簡稱RAA）原則上達成共識。RAA旨在讓雙方部隊日後在聯合軍演、救災時，可攜武前往對方國家，毋須另外商議規則，亦意味雙方可以加快到對方國家部署。日本今年1月才與澳洲簽署RAA，法國亦透露擬與日締此類協定。

英國的聲明表示，岸田與約翰遜皆認為歐洲——大西洋與「印度——太平洋」兩個地區的安全是不可分割的，環球民主政體須團結一致對抗專制政權。岸田在記者會上宣布日本擴大對俄制裁，在談及台海局勢時更說：「明日的東亞可能成為烏克蘭」。岸田特別提到台海的和平穩定對日本乃至國際社會的安全穩定都重要，主張七大工業國集團該與共享普世價值的國家合作，絕不能容忍「在印太地區單方面企圖通過武力改變現狀」。

華外交部批日炒作為強軍找借口

中國外交部發言人趙立堅昨指日方「頻頻借一些外交活動夾帶私貨，拿中國說事，炒作所謂『中國威脅』，日方這樣做是為自身擴武強軍尋找借口」。

（德國之聲/中央社/環球網）