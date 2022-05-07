黨內未必逼宮 「派對門」手尾未完

約翰遜或年內宣布提前大選

英國政府高層及首相府人員被揭前年和去年新冠疫情期間多次違反限聚令，約翰遜更多次參與其中，被視為保守黨今次地選慘敗主因。傾向保守派的《旁觀者》（Spectator）雜誌政治主編福賽思（James Forsyth）指，保守黨圈中人憂慮在黨內傳統據點如薩里郡和牛津郡出現「藍牆崩塌」，但認為地選失利暫時不會觸發對約翰遜的不信任投票，或會先觀望6個月左右。然而，有大臣認為國會特權專責委員會就約翰遜有否誤導國會的調查報告「更令人擔心」。

英國《每日郵報》周四引述首相府消息人士指，他們對在地選失去議席的黨友感抱歉，但堅稱保守黨至今整體上表現沒預期那麼差，工黨亦不見得大有斬獲。約翰遜的盟友正防範「謀反」的保守黨人利用選舉結果突襲，報道指他們試圖安撫後座議員，辯稱約翰遜已正確地作出重大決定，亦是在未來應對經濟環境波動的最佳人選。

天空新聞根據今次地選結果推算，如果現在舉行大選，保守黨將會失去下議院的多數議席地位。新聞網站「商業內幕」引述保守黨議員報道，約翰遜可能最快今夏或秋季宣布提前大選。早前有報道指他計劃明年宣布大選，但黨內議員認為那是最差的時機，因到時通脹上升會加劇生活成本危機。消息指政治策略師克羅斯比（Lynton Crosby）提醒約翰遜，指他在2024年任期結束前經濟都不會好轉。

（The Week/每日郵報/商業內幕/天空新聞）