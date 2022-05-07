英國地選保守黨慘敗 多個票倉失守 地方領袖：約翰遜是時候考慮辭職

保守黨失10地方議會控制權

英格蘭今次改選的146個地方議會，截至本港時間昨晚11時已點算的138個議會，保守黨較上屆失去最少10個議會的控制權至只有34個，而議席則取得983個，損失302席。相比之下，最大在野工黨獲得了60個議會控制權，新增5個，取得1973個議席，增加了41席；自民黨新增175席，並從工黨手中取得英格蘭東北部赫爾（Hull）的控制權，自民黨魁戴維（Ed Davey）形容今次是取得「歷史性」佳績。

港人新移民得票第4飲恨

代表自民黨出戰港人熱門聚居地薩頓（Sutton）奇姆（Cheam）選區的港人新移民崔天成（Alex Chui），取得1213票排第4，輸給3名當選的保守黨候選人。崔天成雖然飲恨，但在奇姆選區3名自民黨候選人中得票最多，而自民黨則以29席多數維持對薩頓地方議會的控制權。

工黨在倫敦大有斬獲，新增40席，黨魁施紀賢（Keir Starmer）形容戰績「亮麗」，是工黨「重大轉捩點」。威斯敏斯特（Westminster）、旺茲沃思及巴尼特（Barnet）這3個倫敦重要地區兼保守黨傳統根據地，都落入工黨手中，「由藍轉紅」，保守黨自1964年及1978年以來一直分別控制威斯敏斯特及旺茲沃思。保守黨旺茲沃思領袖戈溫迪阿（Ravi Govindia）表示：「選民們不斷提起約翰遜的事（「派對門」醜聞）」，並因生活成本增加而背棄該黨。

英格蘭西北部卡萊爾（Carlisle）市議會保守黨領袖馬林森（John Mallinson）在當地新成立的坎伯蘭（Cumberland）地方議會落入工黨控制後，認為保守黨除了「派對門」醜聞，還出現整體誠信問題，「人們不再對首相（約翰遜）會講真話有信心」，又發現選舉被「派對門」和生活成本增加騎劫，難以回到地區議題的討論上。他指約翰遜須對事件負上大部分責任，並認為「他現在應考慮其位置」。

聯席主席為約翰遜護航 「需強硬領導」

保守黨聯席主席杜永敦（Oliver Dowden）昨天承認該黨選情「艱難」，「令人失望」，認為傷害來自「派對門」醜聞。他指該黨面對眼下挑戰，需要「強硬領導和意志」。英國廣播公司（BBC）形容相關言論是為約翰遜護航。

約翰遜昨天探訪倫敦西部一間學校時，承認部分重要根據地被工黨奪去，「對部分地方的保守黨而言是經歷了艱難的一晚」，但稱該黨在其他地方仍取得「豐碩戰果」。他指今次教訓是選民以選票向政府提出要聚焦解決能源漲價等重大議題。

工黨勢成蘇格蘭第二大勢力

蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的點票工作在周五早上開始，蘇格蘭初步顯示蘇格蘭民族黨和工黨議席都有進賬，保守黨則減少，此消彼長下工黨將取代保守黨成蘇格蘭第二大地方勢力。

（BBC/衛報/路透社/赫芬頓郵報/天空新聞）