國會立法、資助婦女、修憲 華郵：白宮研3招保墮胎權

分析：成功機會甚微

拜登正向國會施壓，將1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權裁決案例編纂成正式法律條文，但《華郵》指出，民主黨只在國會參議院享有些微多數優勢，而已有兩名該黨參議員表態不支持取消「拉布」以確保共和黨不能施加阻撓，這令相關立法勢難獲通過。拜登政府另可尋求修憲保障墮胎權，惟難度更高。

拜登政府亦正討論透過「聯邦醫療補助」（Medicaid）或其他機制，向限制或勢將禁止墮胎的州份婦女提供資金，讓她們到允許墮胎的州份墮胎。但有官員私下向《華郵》表示，任何保墮胎權的行政手段都將面臨共和黨籍法官的挑戰。

組織擬走法律罅助墮胎

協助提供墮胎藥物的非牟利組織Aid Access周三表示，美國最高法院推翻墮胎權的草案於周一外泄後，周二瀏覽其網頁的人數急增至38,530人，增幅達29倍。該組織目前正協助向美國20州以官方認可郵遞渠道提供受美國食品及藥物管理局（FDA）監管的墮胎藥物，而對於26個限制墮胎州份而欲墮胎的孕婦，組織將與歐洲的醫生合作，從印度藥房訂購並向她們郵遞海外製的同款墮胎藥，以規避限制與檢查。不過，相關做法並不合法，FDA於2019年3月曾向Aid Access發警告信，下令該組織停止從外國郵寄藥物，但州當局承認實際執法檢查有困難。

（華盛頓郵報/路透社）