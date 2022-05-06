澳研無人潛艇被指制華 另斥百億購「改進型海麻雀導彈」

【明報專訊】印太緊張局勢升溫之際，澳洲國防部長周四宣布斥資20億澳元（約113億港元）自行研發無人潛艇，提升海防能力。他亦宣布斥20億澳元購買「改進型海麻雀導彈」（Evolved Sea Sparrow Missiles，簡稱ESSM），首批已運抵澳洲。澳洲傳媒解讀，軍方最新部署是因應「中國對印太地區構成軍事威脅」而作的升級部署。
澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）昨表示，國防部和軍事技術公司Anduril將共同資助研發「超大型自主水下載具」（XLAUV），在未來3年內開發3艘XLAUV原型。這些潛艇長約10至30米，具隱形功能、多用途、遠距離攜帶各種軍事設備等特點。達頓表示，XLAUV可增加澳洲海軍潛艇和水面戰鬥部隊的靈活度和戰力，有助維護印太地區的穩定。
防長：為印太穩定加強海軍戰力
達頓又宣布，早前採購的ESSM首批已運抵澳洲，將作初步組裝與測試。ESSM配備先進雷達導引裝置，最大射程達50公里以上。澳洲計劃將那種導彈部署到安扎克級（Anzac Class）護衛艦和霍巴特級（Hobart Class）驅逐艦上。
澳洲《先驅太陽報》和《廣告人報》報道，鑑於中國對印太地區構成軍事威脅，同時澳、英、美組成的AUKUS安全聯盟協助澳洲建造核動力潛艦艦隊，需等到2040年後才能服役，達頓認為澳洲必須自行研製無人潛艇，並且升級部署導彈應急。
北京多次批評AUKUS儼如「亞太版北約」，加劇亞太地區軍備競賽，破壞地區和平穩定。
逾七成選民憂中所安全協議
報道提到，隨着中國與所羅門群島簽訂安全協議，有關中國軍事擴張對澳洲安全利益構成重大威脅的議題，已成為澳洲輿論焦點。《悉尼先驅晨報》及《時代報》周四均報道，顧問公司Resolve Strategic的民意調查發現，針對中國與所羅門群島簽訂安全協議一事，多達72%的澳洲選民表示「擔憂」或「非常擔憂」，只有21%表示「不擔憂」。
（Nine News/中央社）
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