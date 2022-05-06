德文藝界促勿重型武器援烏 被批「對強權叩頭」

由德國知名傳媒人施瓦策爾（Alice Schwarzer）、喜劇演員努爾（Dieter Nuhr）等人最早簽署支持的聯署信，呼籲朔爾茨政府重新考慮向烏克蘭運送重型武器，並敦促應努力促成妥協方案，盡快實現俄烏兩國停火。聯署者雖譴責俄軍侵烏，卻認為向烏方提供重型武器違反原則，並指即使烏方合法抵抗侵略，亦將會造成過多平民傷亡。該信在網上獲最少20萬人加入聯署支持。

德國創作歌手穆勒（Wolfgang Muller）持相反意見，稱不應把聯署信「當作熱愛和平的反戰主義來兜售，而這個案實際上是對強權叩頭」。他又指將向烏克蘭國防提供重型武器視作令戰爭升級的人「已失去所有道德立場」，「純粹將罪犯和受害人的角色本末倒置」。德國自民黨（FDP）聯邦議會議員施特拉克—齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）批評，只有享受高牀暖枕的人才會發表聯署信中的言論。

德國政府上周批准向烏克蘭直接運送50輛「豹式」防空坦克，此前亦已向基輔提供火箭炮等輕型武器。

（德國之聲）

（俄軍侵烏）