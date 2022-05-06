截西方補給線 俄炸烏中西部運輸設施

【明報專訊】西方國家提供武器援助烏克蘭的相關物流運輸設施成為俄軍攻擊目標。烏克蘭鐵路公司行政總裁卡梅申（Olexander Kamyshin）稱，位於中和西部6個火車站設施在周二晚受到俄軍攻擊，俄軍周三（4日）確認他們攻擊6個位於鐵路附近的變電站。美國國防部回應稱，對烏的武器供應沒受嚴重影響。
俄外長拉夫羅夫早前警告西方國家提供武器至烏克蘭，意味北約「實質上在與俄交戰」，莫斯科當局會視這些武器為「正當目標」。《華盛頓郵報》報道，俄軍周二及周三攻擊目標包括烏國中及西部兩個主要城市的變電站、鐵路設施和一座橋。
炸毁3戰略城市火車站變電站
周二晚的攻擊令西部城市利沃夫3個變電站嚴重受損，當地是外國援助從東歐入境烏克蘭的重要樞紐，襲擊令當地約25萬人面對供電中斷和列車延誤問題。俄國防部周三確認其攻擊摧毁利沃夫、敖德薩和第聶伯羅火車站附近的6個變電站，指烏軍利用那些火車站從把武器和彈藥運往東部頓巴斯地區。《衛報》引述俄國防部稱，俄軍的導彈亦擊中烏南敖德薩市一個存放土耳其「旗手-TB2」（Bayraktar TB2）無人機及歐美供應軍火的飛機庫。
美：武器供應沒受嚴重影響
美國試圖淡化俄軍攻擊的影響。國防部發言人柯比（John Kirby）稱，美國及盟國的武器沒受嚴重影響，稱武器供應是透過不斷改變的替代路線來維持。《衛報》引述消息報道，英國計劃向烏克蘭提供貨運無人機，用於烏東和南部的戰場上運送物資。
另外，英國、美國、拉脫維亞及愛沙尼亞等北約國家，周三在芬蘭西部舉行聯合軍演。到當地視察軍演的英國防相華禮仕重申，英國強烈支持芬蘭及瑞典加入北約。瑞典外相林德則到訪美國，與美國國務卿布林肯會面，會後稱已獲美國承諾在申請入北約期間的安全保證。俄羅斯早前警告，若芬蘭及瑞典加入北約，將在該地區部署核武及高超音速導彈。俄國防部昨證實，俄軍在加里寧格勒地區模擬發射可搭載核彈頭的導彈攻擊。
（華盛頓郵報/金融時報/法新社/CNN/衛報）