截西方補給線 俄炸烏中西部運輸設施

俄外長拉夫羅夫早前警告西方國家提供武器至烏克蘭，意味北約「實質上在與俄交戰」，莫斯科當局會視這些武器為「正當目標」。《華盛頓郵報》報道，俄軍周二及周三攻擊目標包括烏國中及西部兩個主要城市的變電站、鐵路設施和一座橋。

炸毁3戰略城市火車站變電站

周二晚的攻擊令西部城市利沃夫3個變電站嚴重受損，當地是外國援助從東歐入境烏克蘭的重要樞紐，襲擊令當地約25萬人面對供電中斷和列車延誤問題。俄國防部周三確認其攻擊摧毁利沃夫、敖德薩和第聶伯羅火車站附近的6個變電站，指烏軍利用那些火車站從把武器和彈藥運往東部頓巴斯地區。《衛報》引述俄國防部稱，俄軍的導彈亦擊中烏南敖德薩市一個存放土耳其「旗手-TB2」（Bayraktar TB2）無人機及歐美供應軍火的飛機庫。

美：武器供應沒受嚴重影響

美國試圖淡化俄軍攻擊的影響。國防部發言人柯比（John Kirby）稱，美國及盟國的武器沒受嚴重影響，稱武器供應是透過不斷改變的替代路線來維持。《衛報》引述消息報道，英國計劃向烏克蘭提供貨運無人機，用於烏東和南部的戰場上運送物資。

另外，英國、美國、拉脫維亞及愛沙尼亞等北約國家，周三在芬蘭西部舉行聯合軍演。到當地視察軍演的英國防相華禮仕重申，英國強烈支持芬蘭及瑞典加入北約。瑞典外相林德則到訪美國，與美國國務卿布林肯會面，會後稱已獲美國承諾在申請入北約期間的安全保證。俄羅斯早前警告，若芬蘭及瑞典加入北約，將在該地區部署核武及高超音速導彈。俄國防部昨證實，俄軍在加里寧格勒地區模擬發射可搭載核彈頭的導彈攻擊。

（華盛頓郵報/金融時報/法新社/CNN/衛報）

（俄軍侵烏）