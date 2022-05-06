亞速廠血戰 烏軍稱擊退攻入俄軍 俄稱不強攻 設3天人道走廊供撤離

俄軍在4月21日宣布奪取馬里烏波爾，但留守的烏軍在當地的亞速鋼鐵廠持續抵抗，令俄方未能完全控制馬市，遂派兵圍攻鋼鐵廠多日。烏克蘭國會的執政黨領袖阿拉克哈米亞（David Arakhamia）前晚向傳媒表示，俄軍連續第2天試圖攻入鋼鐵廠，已進入鋼鐵廠範圍。馬里烏波爾市長周三曾表示與廠內烏軍失聯，不過阿拉克哈米亞稱截至周三晚烏國政府跟廠內士兵仍保持聯繫。亞速營指揮官普羅科彭科（Denis Prokopenko）周三晚表示俄軍進入鋼鐵廠，廠內士兵跟俄軍爆發「艱苦的血腥戰鬥」，烏軍總參謀部指俄軍攻勢包括空中支援。

以稱普京為「希特勒有猶太人血統」言論道歉

不過俄方否認有關說法。俄軍周三表示，周四至周六的早上8時至下午6時會開放人道走廊，讓平民離開鋼鐵廠。克里姆林宮發言人佩斯科夫周四被問及俄軍有否攻入亞速鋼鐵廠範圍時，着記者參考總統普京早前下達不強攻鋼鐵廠的命令。他又指人道走廊昨日正在運作。普京周四與以色列總理班納特通電話時，表示俄方仍然準備好向身處被圍困的鋼鐵廠內的平民提供安全通道，又指基輔政府應指示廠內烏國士兵放下武器。以色列表示，普京昨日為俄外長拉夫羅夫早前稱「希特勒有猶太人血統」的言論道歉。

不過烏國總統顧問阿列斯托維奇昨指鋼鐵廠再有新一輪戰鬥，身在廠內的亞速營副指揮官帕拉馬爾（Sviatoslav Palamar）昨亦指俄軍破壞停火承諾，阻撓撤走平民行動。

克宮否認「勝利日」對烏宣戰

另外，克宮周三否認普京會在下周一（9日）紀念1945年擊敗納粹德國的「勝利日」正式對烏宣戰，指有關消息不可信，屬「無稽之談」。

烏國總統澤連斯基周三呼籲聯合國秘書長古特雷斯協助拯救在亞速鋼鐵廠的烏軍傷兵。他表示烏國準備好在馬里烏波爾停火，又說把民眾從鋼鐵廠地堡救出需時，因現時不能用重型設備清理瓦礫，只能徒手清理。

馬里烏波爾具戰略價值，是俄軍重點攻擊目標，當地一間有逾千人藏身的劇院3月中受到攻擊，當時估算造成約300人喪生，但美聯社周三報道，死亡人數或近600。聯合國的烏克蘭人道主義事務協調員盧布拉尼（Osnat Lubrani）指周三有逾300人從馬里烏波爾和烏國南部其他地區撤離，聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）發言人萊爾克（Jens Laerke）指當中沒有人來自亞速鋼鐵廠。

（路透社/法新社/BBC）

（俄軍侵烏）