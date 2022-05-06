英地選結果今揭盅 保守黨基層「叛變自保」

與約翰遜醜聞割席 改稱「地方保守黨」

約翰遜因「派對門」醜聞遭受黨內地選候選人抨擊，保守黨薩里（Surrey）埃爾姆布里奇（Elmbridge）前地方議員科皮特科（Alan Kopitko）批評約翰遜等人在不惜一切追求權力的過程中散播謊言與假資訊。同黨倫敦哈羅區（Harrow）前副領袖麥克萊奧德—庫里納尼（Barry Macleod-Cullinane）稱約翰遜違法並向國會和他們撒謊，「把他們當傻瓜」，直言「不能放過他」。

《獨立報》指除非地選落得災難性結果，否則保守黨國會議員不會即時決定是否動議彈劾約翰遜。斯特拉斯克萊德大學政治學教授柯蒂斯（John Curtice）日前於《獨立報》撰文，指出「派對門」雖或會令保守黨在地選中失去數百個議席，但未必能形成「政治海嘯」，令約翰遜下台。

今次地方選舉將決定英國全國近7000個地方議席，以及140個地方政府機關的組成，投票時間為當地周四（5日）上午7時至晚上10時（香港時間周四下午2時至周五清晨5時），預計倫敦首批重要選區結果將於投票結束後約5小時出爐。

法新社報道，最新民調顯示工黨在蘇格蘭或將超越保守黨成當地第二大黨，僅次於支持獨立的蘇格蘭民族黨（SNP）。工黨亦能保持威爾斯最大黨的地位。在北愛爾蘭，主張脫離英國的新芬黨（Sinn Fein）選前被指勢將輕鬆勝出，改變此前和其他政黨分庭抗禮的局面。去年9月持英國國民（海外）護照（BNO）移居倫敦北部卡姆登（Camden）的90後港人梁先生本港時間昨晚接受本報訪問，表示十分珍惜今次投票機會，但仍未決定投票予哪名候選人，但他透露其所居住的地區將有大型發展項目，將留意各政黨於該方面的取態，作為最終的投票準則。

（獨立報/路透社）