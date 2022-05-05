歐委會提年底前禁俄油 東歐4國促額外寬免

馮德萊恩表明這將是對所有俄羅斯石油的禁令，無論是經海運還是經管道，屬於原油還是屬於成品油，但承認部分成員國非常依賴俄國原油，「但我們須努力完成」。按方案內容將是分階段實施，但東歐多國已立即公開提出異議。

俄推「特別經濟措施」 反擊西方制裁

其中因高度依賴俄國供油的匈牙利和斯洛伐克已原獲額外1年的寬限期，但匈牙利外長西爾亞托表明除非經油管進口的俄羅斯原油獲豁免，否則匈方不會支持，斯洛伐克經濟部長蘇利克則要求有長達3年的過渡期。另外，捷克提出想要2至3年的寬限期，保加利亞也以擔心燃油格價飈升為由表態尋求豁免。此前「轉軚」支持禁運的德國則稱，方案寬限期對柏林來說時間上足夠長。

制裁方案同時提議禁止俄羅斯3個國營廣播公司以不同形式在歐盟地區發布內容。方案須獲27個歐盟成員國一致同意才能採納，歐盟周三開會討論，最快本周有決定。

為反擊西方制裁，俄羅斯總統普京周二簽署法令，對部分國家和國際組織的「不友好行為」採取報復性的「特別經濟措施」，包括禁止聯邦政府機構等部門、俄聯邦管轄範圍內的組織和個人跟措施涉及的外國法人和個人履行合同、義務或金融交易，並禁止對後者出口產品及原材料。

（華爾街日報/金融時報/路透社）

（俄軍侵烏）