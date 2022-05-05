普京喉舌恐嚇 俄可核武毁英國 諾獎俄傳媒人：克宮宣傳戰 圖減民眾對核戒心

「核爆引海嘯 令英淪輻射沙漠」

英國傳媒報道，被稱為「普京喉舌」的基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）周日（1日）在其第一頻道電視節目警告，俄方可用陸空兩路向英國發射核彈，他說：「（英國首相）約翰遜，只要發射一次，英格蘭就會消失。一次就完。為什麼要和我們玩？」他宣稱俄軍可對英國發射「海神」魚雷，後者可搭載高達1億噸當量的核彈頭，即投在廣島原子彈強度的數千倍，以時速200公里移向英國海岸，引爆後「將引發高達500米的海嘯」，令英國沉沒。他說：「這種大浪也帶有極高輻射，席捲英國島嶼後，將把一切變成輻射沙漠。」

基謝廖夫又附和「普丁傳聲筒」、名節目主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）的說法，諷刺英國「太小」，一枚「撒旦2」導彈就可一舉毁滅英國。「撒旦2」是目前全球最大、射程最遠的核導彈之一，俄方介紹它能攜帶多達15枚彈頭和誘餌，足以擊破所有導彈防衛系統，倘若滿載，其攜帶火藥量足以摧毀約64.7萬平方公里的土地，較英國面積還大。

動畫顯示同遭殃 愛爾蘭轟「邪惡伎倆」

基謝廖夫未直接提到愛爾蘭，但其發言配合動畫，顯示核彈在英國西部、愛爾蘭西北部海域引爆，之後兩國都從地圖消失。愛爾蘭總理馬丁抨擊有關威嚇是「邪惡和威嚇性的伎倆」，要求俄方道歉。俄駐都柏林大使館回應指，有關觀點純屬節目編導決定，官方立場仍認為核戰無贏家。

俄國政論節目「60分鐘」上月28日也在節目模擬核彈襲擊英國、德國及法國，稱過程只需100至200秒左右。

去年獲諾貝爾和平獎的俄羅斯獨立報章《新報》總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）周二表示，克宮的「宣傳戰士」努力想讓俄國民眾更能接受核武，譴責克宮發動宣傳戰來主張在對烏戰爭動用核武，他警告這會造成「人類滅絕」。

美國中情局局長伯恩斯上月表示華府不會輕視俄方在烏克蘭使用戰術或低當量核武的可能性，但西方情報機關迄今未曾提供確切證據。英國前駐俄大使艾志安（John Everard）則呼籲冷靜，提醒那只是電視模擬片段，「俄羅斯人沒有這種武器」。

（華盛頓郵報/衛報/中央社）

（俄軍侵烏）