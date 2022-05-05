民調過半撐墮胎權 最高院爭議衝擊美中期選舉

紐約等美國多個城市周二有示威，要求保障墮胎權。在「震央」華盛頓的最高法院大樓外，支持和反對墮胎的示威者一度對峙。美國廣播公司新聞網和《華盛頓郵報》周二公布上周完成的聯合民調結果，顯示57%受訪者反對禁止在懷孕15周後墮胎，58%表示墮胎在任何或大多數情況下應屬合法，54%認為最高法院應維持「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，僅28%認為應該推翻此案裁決；70%受訪者認為能否墮胎應交由女性與醫生決定，較去年11月下滑5個百分點，另有24%表示墮胎應受法律規管。

政治新聞網站Politico周一披露美國最高法院多數意見草案，顯示最高法院有意推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的裁決，將會在6月或7月初作出最後決定。報道稱若墮胎權被推翻，各州可自行制訂與墮胎相關的規定。在美國主張性與生育權利的研究機構古特馬赫研究院曾推算，若「羅訴韋德案」裁決被推翻，有26個州「確定或很可能」禁止墮胎。

紐時：草案外泄重挫最高院威信

最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）證實那份草案屬實，但非最終決定。他斥責泄密行為「辜負最高法院的信任」，已下令最高法院執法官調查。《紐約時報》分析，無論泄密者動機為何，都凸顯最高法院內部一團糟，威信大受打擊。《紐時》最高法院線記者利普泰克（Adam Liptak）指，最高法院聲譽早在這次罕見的泄密事件前已走下坡，美國多數人都認為最高法院與聯邦政府的政治部門無甚分別。

《國會山莊報》周二指，文件外泄事件或標誌着全美政治版圖的劇變，在選舉年給了民主黨一次轉移選舉戰略的機會。報道指今屆中期選舉原本聚焦通脹等經濟議題，但如今從地方到聯邦層面的自由派人士都急於把握墮胎權支持者的憤怒，不同政治光譜的候選人也忙於調整選戰信息。

拜登藉機拉票 籲選撐墮胎權議員

總統拜登周二表示，墮胎是婦女基本權利，呼籲全美民選官員站出來保護婦女墮胎權，又說今年中期選舉須選出更多支持墮胎權的國會參議員，並要讓支持墮胎權的國會眾議員佔到多數席位，通過以聯邦立法形式捍衛婦女墮胎權。

世界衛生組織總幹事譚德塞昨表示，限制墮胎不能減少墮胎手術的數目，反而促使婦女和女孩進行不安全的墮胎。

（路透社/紐約時報/國會山莊報/ABC）