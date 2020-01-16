BNO移英港人參選 學者：或可鼓勵效法

現年48歲的崔天成是政治素人，與妻子移英前在香港從事貿易工作。他上月12日在薩頓出席「香港監察」民間論壇時表示，盼參選可鼓勵更多港人關注英國政治，又指在英國參選不用再擔心像在香港般被以各種理由褫奪資格，呼籲在英港人珍惜投票及參選權利。

BBC昨報道，崔天成等BNO移英港人的參選資格曾受質疑。按英國選委會指引，合資格參選的英聯邦公民須擁有永久居留權，或無需居留許可就能居留英國的權利，但持BNO簽證港人移居英國最初5年只屬「有限期居留」，恐未滿足規定要求。崔天成稱，獲悉爭議後跟地區議會領袖和政黨選舉代理人商討，獲告知已獲地方議會選舉主任接納參選，反映BNO移英港人合資格，故會繼續出選。

涉居留權定義 資格一度受質疑

去年移英的香港學者黃偉國昨向本報表示，有留意到崔天成參選，指對方以BNO移英港人而非在英華人或移民二代身分參選，或能鼓勵更多在英港人效法。

英國港僑協會則稱，移英港人是特別族群，對比本地民眾較關注經濟政策或國民保健服務（NHS）等議題，港人選民則在乎候選人對民主、人權等政治價值觀的立場，以至對港區國安法等人權議題的關心程度與立場，或是否維護英國民主體制免受中共等專制政體的統戰或破壞。

（自由亞洲電台/BBC）