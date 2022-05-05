「對約翰遜的公投」 高通脹派對門拖累 英國今地方選舉 保守黨苦戰

料失逾500席保守黨內或再逼宮

這次地方選舉將改選英格蘭、蘇格蘭和威爾斯共200個地方議會約6820個議席，北愛爾蘭議會也會改選全部90個議席。其一最新民調顯示，保守黨議席將較上屆大幅減少548席，工黨則會大增逾800席，並控制多16個地方議會。地選表現差，可能預示不受歡迎的首相將下台，2019年5月地方選舉保守黨失去逾1300議席，時任首相文翠珊在1個月內下台。有學者稱，失去350席對保守黨來說已相當不利。

約翰遜2019年底打着破除政治僵局和實現脫歐理念的承諾，壓倒性地贏得大選，但新冠疫情隨即爆發，英國染疫和死亡人數高企，當局備受應對不力聲音抨擊，再加上封城期間政府高層被揭多次違反限聚令在首相府開派對，連約翰遜本人也捲入說謊爭議，令現屆保守派政府聲望急劇下降。

但相比起「派對門」，選民對不斷攀升的生活成本更感不滿，這或成為保守黨的致命傷。受俄軍侵烏影響，能源供應短缺，英國近期大幅提高各類公共事業費用，加上物價受戰事拖累急升，英國3月通脹率按年升幅達7%創30年新高，令選民荷包縮水。

在英格蘭中部游離城鎮達德利（Dudley），76歲退休長者鮑勃（Bob）表明已投給工黨以「抗議」，他說：「大家在意的是生活開銷：食物漲價、能源價格也上漲。」約翰遜周二接受電視台訪問時，一名77歲觀眾向他說，她現在一天只吃一餐，並整天利用倫敦長者享有的免費乘車福利不停乘搭巴士，避免待在家裏增加電費開支。約翰遜回應說：「24小時免費搭巴士確是我推行的福利。」這番話惹來工黨炮轟他「離地」。

約翰遜在訪問承認，政府在緩解民眾生活成本壓力上做得不夠，但他稱增加國家支出恐會進一步推高通脹，他又拒絕向石油和天然氣巨企一次過徵收暴利稅，以抵銷民眾能源帳單，認為此舉會使能源公司減少投資，更難達至淨零排放目標。環境大臣尤俊士周三直言通脹問題令保守黨在地選面對很大困難，但強調政府不可以一味順應民意提供紓困措施，否則會造成失控的通脹泡沫。

但有選民質疑工黨能否解決困局。之前投票給工黨的57歲達德利鎮選民布拉德尼克（Chris Bradnick）說：「（工黨黨魁）施紀賢沒有能讓國家向前發展的應急計劃。這裏沒有任何我想投票的人。」

北愛「獨派」勢成最大黨

《金融時報》引述保守黨議員稱，預計保守黨在地選會失去750席。約翰遜早因「派對門」惹怒部分黨內議員，他們看到民眾對約翰遜在防疫規定上的雙重標準及一再否認違規的不滿，今年1月原本對約翰遜發起不信任投票，但俄軍2月入侵烏克蘭後，約翰遜大力支持烏克蘭，頓時壓下了叛變議員的氣勢。不過若保守黨在地選慘敗，要求首相下台及推選新黨魁準備2024大選的呼聲勢將再起。

今場選舉除了攸關約翰遜的相位，也關乎北愛爾蘭前途。民調顯示，曾作為愛爾蘭共和軍政治組織的新芬黨，將歷史性取代「統派」民主統一黨成為議會最大黨。新芬黨長期推動「國界公投」，即就是否延續英國對北愛的統治投票。

（法新社/衛報/金融時報/BBC）