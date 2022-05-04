印巴「煉獄」熱浪 專家：挑戰生存極限

極端高溫近50℃ 農民晚間耕種

有線新聞網絡（CNN）報道，印度首都新德里上月曾連續7天氣溫超過40℃，較以往4月平均溫度高出3℃。印度熱浪一般在5月至6月間出現，今年提前了兩個月。在被稱為「印度麵包籃」的北部旁遮普省，高溫對數百萬農民及其小麥田造成壓力。

巴基斯坦東南部信德省上周五亦出現47℃的高溫紀錄。去年曾以54℃打破全球5月高溫紀錄的俾路支省杜爾伯德市（Turbat），近日氣溫接近50℃，農民只能在晚上外出工作。當地農民艾哈邁德（Nazeer Ahmed）說，現在每日幾乎停電9小時，冷氣機和雪櫃無法運作。他說：「我們正生活在煉獄中。」巴基斯坦氣候變化部長雷曼（Sherry Rehman）說，這是該國幾十年來首次面對「無春之年」。

聯合國的政府間氣候變化專門委員會（IPCC）說，今次熱浪強度、出現之早和持續時間都前所未見；IPCC專家辛格（Chandni Singh）說：「這次熱浪正考驗人類生存能力極限。」

（CNN/衛報）