美最高院墮胎權意見草案外泄 首席大法官指違誠信令調查

指1973年保障墮胎裁決大錯特錯

最高法院1973年在「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）作出保障墮胎權的裁決，但外泄的這份98頁草案稱此決定「從一開始就大錯特錯」，「我們認為『羅』與『凱西』兩案的裁決必須推翻」。撰寫草案的保守派大法官阿利托（Samuel Alito）寫道：「我們得出的必然結論是，墮胎權並非深植於我國歷史和傳統之中。」

在「羅訴韋德案」中，美國最高法院裁定女性墮胎權受憲法保障。最高法院在1992年「計劃生育協會訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey）的裁決中，除重申羅控韋德案的判決，還規定各州頒布的法案不能給尋求合理墮胎的女性造成「不當負擔」（undue burden）。

消息指4保守派大法官投贊成票

Politico報道引述知情人士指出，除了草擬第一版多數意見書的阿利托之外，還有4名保守派大法官投下贊成票，分別是托馬斯（Clarence Thomas）、戈薩奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和巴雷特（Amy Coney Barrett）。另外3名自由派大法官正在着手草擬「不同意見書」（dissenting opinion）。至於首席大法官羅伯茨的投票意向，目前還不清楚。

在全美各地經營墮胎診所的美國計劃生育協會（Planned Parenthood）指出，這項意見草案「太離譜」，「顯示我們最深的恐懼將要成真。墮胎權已到了危急時刻」。

（Politico/法新社/中央社）