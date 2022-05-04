韓修例削檢方調查權惹爭議 文在寅快手立法 難洗避檢控嫌疑

即使國民力量黨等在野陣營反對，由共同民主黨佔多數的韓國國會早在上月30日通過《檢察廳法》修正案，到昨日早上再表決《刑事訴訟法》修正案，在國民力量黨杯葛投票下以164：3票獲通過，另有7票棄權。相關法案隨即交到國務會議獲批准頒布，到下午由總統文在寅簽署生效。

速戰速決防新總統動用否決權

《刑事訴訟法》修正案的新增條款，變相禁止檢察機關為了偵辦在查案件，而在無合理依據下以不當手法調查其他案件。《檢察廳法》修正案不但規定檢察官不得對本人偵辦的案件提出公訴，更將檢察機關的調查範圍大幅縮小至只剩「經濟、腐敗犯罪等總統令規定的重大犯罪」，刪去原先有關「公職人員、選舉、軍工項目和大型事故」的部分，意味着今後即使發現權貴濫權和選舉舞弊的線索，檢方也只能移交警方查辦，這點令外界質疑文在寅是為了避免卸任後步上一眾前任總統被檢控的後塵。

兩項修正案皆設4個月寬限期，但因應6月地方選舉，檢方的直接偵查啟動權將維持到12月底。

文在寅政府的司法改革向來以重整檢察和警察部門權力為目標，更因此曾鬧出令候任總統尹錫悅辭去檢察總長的「法檢之爭」，但其所謂「完剝檢調」（完全剝奪檢察機關調查權）主張始終飽受爭議。在3月總統大選後，文在寅政府頂住檢察總長金浯洙的請辭抗議，以至法律界、學界和公民團體的反對聲音，「速戰速決」再推修法，以免繼任的尹錫悅下周二（10日）就職後動用否決權。

朝野陣營上月底一度達成包括縮窄檢方調查範圍的妥協方案，但國民力量黨在輿論反彈下迅速撤回支持。尹錫悅透過秘書室長重申去年請辭時的說法，即「完剝檢調」會帶來「腐敗完全橫行的社會」，嚴重違背憲法精神。

在野黨稱議會民主法治已死

文在寅在修正案頒布後重申，有關檢方偵查的政治中立、公平和選擇性正義之關切仍未被解決，既有改革不足以贏取公眾信任，因此國會「多走一步」。國民力量黨國會發言人朴亨修質疑檢、調分家並非先進國家趨勢，警告會導致刑事司法體系的「極端無能」，並宣稱議會民主與法治一日之內已死。

次長檢察官朴成鎮質疑程序合法性，警告會不惜尋求憲法訴訟以推翻修法。修法後將擁有更大調查權力的警察廳則發聲明稱，會加強偵查能力，並會以相互尊重的方式跟檢方合作。

（韓聯社/韓國先驅報/東亞日報）