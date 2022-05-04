美情報指俄部署月中吞烏3區

【明報專訊】美國駐歐洲安全與合作組織大使卡本特周一（2日）表示，有「高度可信情報」顯示，俄羅斯將在本月中旬試圖全面吞併烏克蘭東部的盧甘斯克和頓涅茨克州，並計劃在烏南部的赫爾松宣布建立傀儡政府。
重演克里米亞「假公投」扶植傀儡
卡本特（Michael Carpenter）表示，美國取得「高度可靠」情報，顯示俄羅斯打算重演2014年吞併克里米亞的劇本，於本月中在頓涅茨克和盧甘斯克舉行偽裝成一場民主和具正當性的「假公投」，然後將之吞併，並承認烏南地區赫爾松（Kherson）為「獨立共和國」和吞併。美國國務院發言人普賴斯則稱，有「充分理由」相信俄羅斯將會利用下周的「勝利日」作宣傳，以分散在戰事上失利的注意力。
料普京5．9「勝利日」對烏宣戰
5月9日是俄羅斯紀念1945年擊敗納粹德國的「勝利日」（Victory Day），西方官員一直認為，普京會利用這一天的象徵意義和宣傳價值，來宣揚俄軍在烏克蘭取得的軍事成就或將行動升級。美國有線新聞網絡（CNN）昨引述美國和西方官員報道，普京可能會在當天正式對烏克蘭宣戰，此舉將使俄國得以全面動員後備部隊並徵兵，強攻烏克蘭東部和南部，並有利緩解兵源短絀問題。西方和烏克蘭官員估計，俄羅斯迄今已有逾萬官兵在今次戰事中身亡。
指俄欲揮軍摩爾多瓦 闢路攻烏
俄羅斯官員一直強調今次衝突是一場以「去納粹化」為核心目標的「特別軍事行動」。英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）上周表示，他認為普京會嘗試擺脫所謂的「特別軍事行動」，改口定調這是「一場與納粹的戰爭」。他說，若普京在勝利日宣布「我們現在要向全球納粹主義宣戰，我們需要大規模動員俄國人民」，他不會感到驚訝。
此外，英國《泰唔士報》引述烏克蘭情報消息報道，有迹象顯示俄軍很快會攻擊烏克蘭鄰國摩爾多瓦，以打開俄烏戰爭的新戰線，最終建立陸上通道從西邊打進烏克蘭的黑海港口敖德薩。俄羅斯高層正擬定詳盡入侵計劃，可能重演烏東劇本。報道稱，有人在摩爾多瓦分離地區德涅斯特河沿岸首府蒂拉斯波爾（Tiraspol）機場觀察到一些活動，俄軍可能試圖從克里米亞動用運輸機和直升機來轉移部隊。