美情報指俄部署月中吞烏3區

重演克里米亞「假公投」扶植傀儡

卡本特（Michael Carpenter）表示，美國取得「高度可靠」情報，顯示俄羅斯打算重演2014年吞併克里米亞的劇本，於本月中在頓涅茨克和盧甘斯克舉行偽裝成一場民主和具正當性的「假公投」，然後將之吞併，並承認烏南地區赫爾松（Kherson）為「獨立共和國」和吞併。美國國務院發言人普賴斯則稱，有「充分理由」相信俄羅斯將會利用下周的「勝利日」作宣傳，以分散在戰事上失利的注意力。

料普京5．9「勝利日」對烏宣戰

5月9日是俄羅斯紀念1945年擊敗納粹德國的「勝利日」（Victory Day），西方官員一直認為，普京會利用這一天的象徵意義和宣傳價值，來宣揚俄軍在烏克蘭取得的軍事成就或將行動升級。美國有線新聞網絡（CNN）昨引述美國和西方官員報道，普京可能會在當天正式對烏克蘭宣戰，此舉將使俄國得以全面動員後備部隊並徵兵，強攻烏克蘭東部和南部，並有利緩解兵源短絀問題。西方和烏克蘭官員估計，俄羅斯迄今已有逾萬官兵在今次戰事中身亡。

指俄欲揮軍摩爾多瓦 闢路攻烏

俄羅斯官員一直強調今次衝突是一場以「去納粹化」為核心目標的「特別軍事行動」。英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）上周表示，他認為普京會嘗試擺脫所謂的「特別軍事行動」，改口定調這是「一場與納粹的戰爭」。他說，若普京在勝利日宣布「我們現在要向全球納粹主義宣戰，我們需要大規模動員俄國人民」，他不會感到驚訝。

此外，英國《泰唔士報》引述烏克蘭情報消息報道，有迹象顯示俄軍很快會攻擊烏克蘭鄰國摩爾多瓦，以打開俄烏戰爭的新戰線，最終建立陸上通道從西邊打進烏克蘭的黑海港口敖德薩。俄羅斯高層正擬定詳盡入侵計劃，可能重演烏東劇本。報道稱，有人在摩爾多瓦分離地區德涅斯特河沿岸首府蒂拉斯波爾（Tiraspol）機場觀察到一些活動，俄軍可能試圖從克里米亞動用運輸機和直升機來轉移部隊。

（CNN/衛報/中央社）

（俄烏戰爭）