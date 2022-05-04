俄烏小麥出口佔全球1/4 增產難救近火

全球逾35%人口以小麥為主食

隨着人口和收入增加帶動小麥消耗量上升，近幾十年來全球小麥貿易量增加。聯合國糧農組織指出，小麥已成為全球35%以上人口的主食。近50國的進口小麥中有三成以上依賴俄羅斯和烏克蘭。美國農業研究公司AgResource警告，若俄烏戰爭持續至今年底，下一季俄羅斯和烏克蘭的小麥出口量將下降逾60%。

現時各國致力填補糧食供應缺口，愛爾蘭3月推出一項近1100萬美元（約8580萬港元）的計劃，鼓勵農民種植更多作物，例如小麥、燕麥和大麥，盼能減低對進口糧食的依賴。歐盟委員會也採取措施加強全球糧食安全，例如暫時允許農民在休耕的土地上種植作物。美國拜登政府上周要求國會撥款5億美元（約39億港元），協助提高國內農作物產量，以應對全球短缺情况。現時許多進口商把目光轉向全球第二大小麥生產國印度，該國政府正努力擴大出口能力以滿足激增的需求，印度農業顧問和高層估計，該國小麥今年出口量有望創歷史新高。

不過分析指出，短期內難靠世界其他地區的增產，來填補俄烏兩大農產品出口國的供應缺口。

（華爾街日報）

（俄烏戰爭）