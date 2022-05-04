烏正式關4港 總統斥俄釀糧食危機 「歐洲糧倉」小麥難出口 影響歐亞非多國供應

烏克蘭農業部發表聲明，稱馬里烏波爾（Mariupol）、別爾江斯克（Berdiansk）、斯卡多夫斯克（Skadovsk）的亞速海港口，以及黑海的赫爾松（Kherson）港口已關閉，直至「收復控制權」，「採取這項措施是因為已無法為船舶和乘客提供服務、無法作卸載貨物、運輸和其他相關經濟活動，也無法確保適當的航行安全水平」。烏克蘭原本大多透過海運出口農產品，但2月底戰事爆發後，所有海港已暫停活動，其中有些遭俄軍佔領，有些被封鎖，農產品出口被迫改為透過列車從西部輸出，或透過多瑙河沿岸的小港口運出。

烏官員指糧食失竊情况增

澤連斯基周一接受澳洲電視節目《60分鐘》訪問時表示，由於俄軍控制了黑海航運，不讓船舶進出，烏克蘭可能損失數千萬噸穀物，從而引發糧食危機，影響到歐洲、亞洲和非洲，炮轟「俄羅斯想完全封鎖烏克蘭的經濟」。烏克蘭農業部副部長維索茨基（Taras Vysotskiy）上周六指控俄軍從佔領的地區偷走數十萬噸穀物；農業部長索爾斯基（Mykola Solskyi）也表示，過去兩周糧食失竊情况增加。農業部上周表示，去年7月至今年6月的收成季穀物出口近4571萬噸，其中4月只有76.3萬噸。

聯合國世界糧食計劃署署長弗里克（Martin Frick）周日表示，由於港口和海上航線被封鎖或不安全，目前有450萬噸糧食滯留在烏克蘭被佔領港口，無法運送。他指出，全球迫切需要來自烏克蘭的糧食，「無論在軍事或經濟上，饑餓都不能被用作武器」。

糧價指數飈 恐再推高兩成

烏克蘭是全球主要小麥和玉米生產國，據聯合國數據，2020年該國收成了約3000萬噸玉米和2500萬噸小麥，許多北非國家的基本糧食供應都依賴烏克蘭的廉價小麥。過去3年，烏克蘭和俄羅斯兩國的小麥和玉米出口總量分別佔全球三成和兩成，因此俄烏戰事持續導致全球糧食供應減少及糧價上升。聯合國糧農組織上月公布今年3月食品價格指數按月急漲了12.7%，達歷史新高的159.3，並警告烏克蘭戰爭可能將國際糧價再推高超過兩成。

德國擬用鐵路助烏出口糧食

德國總理朔爾茨周日說：「這場戰爭影響全球。有些人將會挨餓，有些國家再也買不起糧食，整場戰爭可能導致全球饑餓危機。」德國政府與鐵路貨運公司DB Cargo上周證實，正制訂計劃利用鐵路將烏克蘭約2000萬噸糧食運出。該計劃涉及烏克蘭鐵路公司與波蘭、捷克、斯洛伐克和羅馬尼亞國家鐵路營運商合作，德國運輸部正與這些鐵路公司商討。這行動是DB Cargo於3月起運送援助物資給烏克蘭的延伸，其每輛列車可運載52個貨櫃，相當於幾千噸物資。

（路透社/衛報/新聞周刊）

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