疫下復蘇 澳航重啟最長直航 悉尼直飛倫敦紐約 2025投入服務

澳航（Qantas Airways）的超長途航線內部名為「日出計劃」（Project Sunrise）。該公司訂購的A350客機將搭載238名乘客，機艙內設有康樂區讓乘客走動。澳航指客機將能夠從澳洲飛往全球任何城市，同時燃油效率比以前的飛機高25%。

飛行時間逾19小時

目前營運全球最長直航商業航班的新加坡航空，從新加坡飛紐約需時近19小時。澳航2019年曾安排試飛——悉尼至倫敦直飛航程17,750公里，飛行時間19小時19分鐘；悉尼至紐約直飛航程16,200公里，飛行時間剛好多於19小時。澳航行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）表示公司未來亦可能開設飛往巴黎、芝加哥和里約熱內盧的航線。

澳航準備此項目多年，2019年底決定空巴為首選的飛機供應商，但因疫情期間的財務挑戰而推遲兩年才下飛機訂單。喬伊斯指他們終於看到外遊需求持續恢復，又指商務旅遊航班需求反彈幅度較預期大，小型企業的商務旅遊需求已超過疫情前水平，企業旅遊亦恢復了85%。

新冠疫情令民眾搭機需求有所變化，喬伊斯稱直航航班的需求自新冠疫情之下旅遊規定變得複雜而上升。澳航又指出，人們對飛往英國倫敦、美國洛杉磯和南非約翰內斯堡重點航線的需求已超過疫情前水平。

繞問題區域有市場

悉尼大學商學院的運輸學教授默克特（Rico Merkert）則指出，全球地緣政治緊張情况在疫後時代可能會加劇，超長途航線服務有其獨特吸引力，因它們可繞過一些交通樞紐或問題區域，這意味有關航班可收取更高票價，為澳航帶來更多利潤。

（彭博社/路透社/衛報）