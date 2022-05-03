俄外長稱「希特勒有猶太血統」 惹怒以國

拉夫羅夫周日接受意大利傳媒訪問時，被質疑烏克蘭總統澤連斯基既是猶太人，俄羅斯如何解釋所謂為「去納粹化」而戰。他透過意語傳譯回應稱：「澤連斯基是猶太人又如何？這事實也無法否定烏克蘭的納粹元素。我相信希特勒也有猶太血統，一些最壞的反猶主義者是猶太人。」俄國外交部網站文字版則顯示他說「我可能是錯，但希特勒也有猶太血統」。

以色列總理班納特斥其言論是「旨在將史上最可怕罪行歸咎於猶太人自身，並為壓迫猶太人者免除責任」的謊言。外長拉皮德則指拉夫羅夫之言「不可原諒」和「歷史錯誤」。猶太大屠殺紀念館主席稱拉夫羅夫的說法並無事實根據。

俄軍侵烏期間，以色列顧忌對俄關係，即使有份嘗試協助斡旋，並向烏軍提供頭盔和防彈背心，但未曾直接批評莫斯科。（BBC/法新社）

（俄軍侵烏）