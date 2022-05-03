烏稱俄總參謀長親臨烏東 避過擊殺

美評估俄攻勢不順 督師調整

《紐時》指出，像格拉西莫夫如此高級官員親臨前線極不尋常，即使俄軍已將目標縮小至烏東，但西方官員和分析家指出，俄軍仍面對後勤和部隊間協調的問題，同時還面對烏軍持續頑抗。上周六偕美國眾議院議長佩洛西訪問基輔的眾議院情報委員會成員克羅（Jason Crow）認為格拉西莫夫往前線，可能意味俄軍戰事推展並不順利，「他們有數千人在行動中喪生，部隊士氣低落，而且非常重要的是，他們在南部和東部的進攻似乎停滯不前」。

格拉西莫夫與總統普京及防長紹伊古，被視為策劃俄烏戰爭的核心班底。但有別於《紐時》報道，英國《每日郵報》引述俄羅斯非官方消息人士報道，格拉西莫夫右腿遭炮彈碎片所傷，儘管已取出，但仍須從前線返俄進一步治療。

俄軍自2月24日發起對烏「特別軍事行動」，外界關注何時停戰。俄外長拉夫羅夫周日受訪表示，俄軍不會趕在5月9日慶祝二戰納粹德國投降當日的「勝利日」前，結束在烏克蘭的軍事行動。他強調俄軍行動進展將「取決於平民及俄軍人員面對的風險是否降至最低」。

烏料5月底起有望對俄反攻

烏克蘭總統澤連斯基顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovich）周日接受《日經亞洲》訪問，表示隨着歐美擴大軍援，烏軍可望在5月底至6月中對俄軍發動反擊。他指出，美歐提供的坦克、長程大炮和其他武器將在5月中陸續運抵，屆時烏軍就能組成攻擊部隊。自開戰以來，烏軍大多僅能防守，若能全力反擊，將是戰爭重大轉折點。

（紐約時報/日經亞洲/每日郵報）

（俄軍侵烏）