聯國紅會協助 亞速廠婦孺重見天日

「你無法想像我們的恐怖」

37歲的奧斯曼諾娃（Natalia Usmanova）周日與丈夫離開鋼鐵廠，抵達俄方控制的東頓涅茨克州村落貝齊米納（Bezimenne）。她告訴路透社：「我們好久沒看到太陽了。」她憶述鋼鐵廠內氧氣不足，要拿着火把上廁所；當炸彈如雨下時，她便一身混凝土灰塵，「我害怕地堡支撐不住，我極之害怕。當地堡震動，我就歇斯底里……擔憂地堡會塌下來……你無法想像我們經歷了怎樣的恐怖」。

亞速鋼鐵廠內估計有約2000烏兵和1000平民。避難的民眾自上周六晚起陸續疏散。撤出者以婦孺居多。新聞畫面可見，亞速營成員幫助疏散者穿過瓦礫，登上巴士離開。有帶着一個6個月大嬰兒的婦人表示，她們被困於廠內有兩個月了。一名帶着幼兒較年長的人說，地堡裏快將糧盡，大人尚可忍耐，但小孩不能。

烏克蘭總統澤連斯基周日晚在視像演說稱：「第一次，這地區我們有兩日停火，我們安排帶出了婦孺等逾100名平民。」烏克蘭副總理韋列修克表示，仍然有數百民眾困處於那座蘇聯年代建成的龐大地堡和隧道網絡之間，而且面對糧水和藥物快將耗盡的人道災難。一名撤出者周日稱目睹約有300人仍在地堡內。俄國有報道則稱廠內民眾尚有逾500人。俄羅斯外長拉夫羅夫指基輔想設法送走匿藏廠內的「西方軍官和僱傭兵」。

瓦礫間傳人聲 乏器材援救

不過馬里烏波爾市軍官、官員表示，周日晚當一些疏散巴士開出後，俄方又恢復炮擊亞速鋼鐵廠。烏軍指揮官帕拉馬爾周日告訴記者，廠房瓦礫間傳出人聲，但除一雙手外再無設備，沒法搬走幾噸重的建材去救人。

馬里烏波爾市亦有約10萬名滯留居民。市議會和親俄自治的頓涅茨克地區軍事管理局負責人稱疏散行動會由周一早上開始。

（路透社/法新社/BBC/CNN）

（俄軍侵烏）