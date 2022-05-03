歐盟商禁俄油進程 匈牙利攔路 擬給予更長停運過渡期 免成員國分裂

歐盟各成員國的能源部長周一對石油禁令展開談判後，歐盟能源事務專員西姆森承認，對俄新制裁方案的執行時機仍未有細節。《金融時報》周日報道，歐委會官員周末跟各成員國駐歐大使單對單會談，以對石油禁運條款找出大概共識，期望周二可敲定包括石油禁運在內的對俄第6輪制裁正式方案。報道引述兩名參與談判的官員指，各成員國大使周三將商討這項方案，但屆時未必達成最終協議。

俄羅斯原油及石油製品有近半輸往歐洲，拉脫維亞和波蘭等國主張全面禁運，以停止變相「資助」俄軍侵烏。問題是歐盟石油進口雖只有約26%來自俄羅斯，但實際依賴度因成員國而異。

當中通過「友誼」（Druzhba）輸油管道接收俄方供油的匈牙利和斯洛伐克最為棘手。匈牙利總理歐爾班表明無意屈服於要求對俄制裁延伸至油氣供應的壓力，以免「殺死匈牙利的經濟」。外長西爾亞托坦言，該國有85%天然氣和65%石油來自俄羅斯，未來數年都找不到足以擺脫依賴的替代輸送路線。據國際能源署數據，斯洛伐克對俄油依賴更高達96%。

波蘭倡向不支持禁運國徵「團結稅」

路透社引述歐盟官員透露，為維持內部團結，歐委會或會給予斯洛伐克和匈牙利「豁免或長時間的過渡期」。歐盟官員又指，石油禁運很可能會以分階段形式執行，最有可能要等到明年開始才全面生效。波蘭能源部長提出，要向不支持對俄石油禁運的國家開徵「團結稅」，強調華沙願助鄰國擺脫對俄羅斯石油的依賴。

友誼輸油管終點的德國原是俄國供歐石油的最大買家，但最新數據顯示俄羅斯佔德國石油進口比例已由35%降至12%，柏林因而認為「有足夠過渡期的石油禁運對油價上升的影響如今屬於可控」。總理朔爾茨親信顧問庫奇斯向《金融時報》稱，柏林支持石油禁運，但需要「數個月」時間去準備結束貨運。副總理哈貝克繼上周放風後，昨日再指即使禁運會導致短缺，柏林仍有力度過危機。

重要程度有別 避談禁運俄天然氣

有別於石油，俄國天然氣對於歐洲重要得多。俄羅斯上月底向波蘭和保加利亞「斷氣」，歐洲視之為勒索，但迄今仍避談天然氣禁運，背後關鍵的德國目前只承諾會在2024年中期或之前停止對俄買氣。

路透社引述外交官消息指，第六輪對俄制裁可能把俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）逐出SWIFT支付系統。

（金融時報/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）