星10月大嬰患不明急性肝炎 歐美逾10國錄200多宗 亞洲兩國通報

新加坡衛生部通報稱，該男嬰於4月25日入院，院方4月29日報告當局他患有急性肝炎，現時嬰兒狀况良好，衛生部在調查該病例是否屬最近於多國爆發的源頭不明急性肝炎病例。目前所知，患者的甲型、乙型、丙型和戊型肝炎病毒檢測均呈陰性，並無感染任何一種會導致肝炎的常見病毒。新加坡個案的嬰兒於2021年12月曾經感染新型冠狀病毒，不過目前並沒證據表明急性肝炎跟新冠病毒或相關疫苗有關係。

星患者曾患新冠 未證關連性

新加坡衛生部稱，源頭不明的兒童急性肝炎確診及懷疑病例現已涉及17國逾200宗。當局敦促家長留意子女有否尿液深色、糞便顏色灰白、眼睛或皮膚的白色部分變黃（黃疸）、皮膚發癢、肌肉或關節疼痛等可能患上肝炎徵狀。

世界衛生組織（WHO）4月23日公布，從今年1月發現首宗報告截至4月21日，錄得12國169宗健康兒童患上嚴重急性肝炎病例。患者年紀在一個月大至16歲之間，當中一人死亡，17患者需要換肝。大多數病例發生於英國，其餘分佈於西班牙、以色列、美國和歐洲其他國家。世衛表示，在部分病例檢測出新冠病毒或腺病毒，惟在致病機制調查中，尚無發現明顯流行病學關聯性，亦需充分調查是否其他感染、化學或毒性因素導致相關兒童肝炎。

（中央社/衛報/日本每日新聞）