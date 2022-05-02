「基輔之鬼」作大 烏軍籲求證資訊

早前有不少傳媒，包括《泰晤士報》上周六報道，該名王牌機師是29歲的塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka）。當局早前確認他在3月13日的戰鬥中喪生，並獲追授烏克蘭英雄獎章，國防部3月25日亦曾在Twitte貼文紀念他。

不過，烏國空軍最新發帖強調他並非「基輔之鬼」，並沒擊落40架俄軍戰機。當局指「基輔之鬼」是描述保衛首都領空的空軍第40戰術航空旅機師的集體形象，而非一個人的戰鬥紀錄。

「基輔之鬼」的身分此前一直未明，但無阻傳聞在社交網站瘋傳。惟除了民間，烏國當局亦有份為此傳聞推波助瀾。烏國空軍司令部在澄清貼文中，呼籲民眾轉發信息前檢查資訊來源。

（BBC）

（俄軍侵烏)