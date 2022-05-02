「基輔之鬼」作大 烏軍籲求證資訊

【明報專訊】俄烏戰事除了真槍實彈交鋒，亦有資訊戰的較量。俄羅斯被揭發布對己方有利的假資訊和假影片，烏克蘭則以誇張「英雄事迹」提升士氣和用作「大外宣」。烏克蘭的「傳說」包括一名烏克蘭戰機機師擊落了40架俄軍軍機，並獲「基輔之鬼」稱號。不過，烏克蘭空軍司令部周日（1日）在facebook貼文澄清「基輔之鬼」是民眾虛構，表示被指獲此稱號、已在3月中陣亡的機師並沒擊落如此多的戰機；帖文呼籲民眾小心求證資訊。
早前有不少傳媒，包括《泰晤士報》上周六報道，該名王牌機師是29歲的塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka）。當局早前確認他在3月13日的戰鬥中喪生，並獲追授烏克蘭英雄獎章，國防部3月25日亦曾在Twitte貼文紀念他。
不過，烏國空軍最新發帖強調他並非「基輔之鬼」，並沒擊落40架俄軍戰機。當局指「基輔之鬼」是描述保衛首都領空的空軍第40戰術航空旅機師的集體形象，而非一個人的戰鬥紀錄。
「基輔之鬼」的身分此前一直未明，但無阻傳聞在社交網站瘋傳。惟除了民間，烏國當局亦有份為此傳聞推波助瀾。烏國空軍司令部在澄清貼文中，呼籲民眾轉發信息前檢查資訊來源。
（BBC）
（俄軍侵烏)
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