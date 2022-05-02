美國會議長安祖蓮娜祖莉突訪烏

佩洛西感謝烏「為自由而戰」

佩洛西是僅次於副總統的美國第二順位總統人選，她這次是俄軍侵烏以來訪問烏克蘭的最高級別美國官員。她的訪問被指是美國繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯的重大表現。與之同行的有眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、情報委員會主席希夫（Adam Schiff）等4名民主黨眾議員。他們一若之前往訪烏的官員因為保安理由，離開烏國前都沒公開行程。佩洛西一行隨後轉訪波蘭，會晤總統杜達等波蘭高官。

至於安祖蓮娜祖莉前天在利沃夫火車站期間，協助難民的義工告訴她，那兒有精神科醫生輔導難民，每人一天輔導約15人，主要是兩歲至10歲的孩子。安祖蓮娜祖莉聞言表示理解兒童和難民的驚恐及創傷，亦深知向他們表達重視和聆聽其聲音的重要，「我知道這對他們有多大的療癒效果」。她在站內把一個穿紅衣的小女孩逗到歡悅大笑，還與一些兒童、義工合照。她亦到醫院探望受傷兒童；另有當地居民在社交平台發布影片，表示驚喜看到安祖蓮娜出現在一間咖啡店。

安祖蓮娜遇空襲警報中斷行程

安祖蓮娜訪問火車站期間空襲警報突響起，她與助手們戛然結束訪行，驅車離開。安祖蓮娜是聯合國難民署特使，此行探望兒童和難民。

（美國廣播公司/法新社/路透社）

（俄軍侵烏)