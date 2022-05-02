烏外長倡華作安全保證國 勸俄收手

指俄興兵破壞「帶路」危及經濟

庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，烏克蘭建議中國成為烏克蘭的其中一個安全保證國，標誌着對中國的尊重和信任，稱他知道中國一直致力於東西方互利合作，對烏克蘭充滿善意，並讚揚中國在當前戰爭中持負責任立場，不謀求地緣政治目的，亦不火上澆油。

中國外交部發言人汪文斌今年3月曾稱，核武國按各自聲明與聯合國安理會決議等文件向烏克蘭等無核武國家提供安全保證，而這種安全保證有明確限定內容和觸發條件。

感激中方致力避免局勢繼續升級

庫列巴說俄軍侵烏至今他曾兩次與中國外長兼國務委員王毅通話，他在今次訪問中感謝王毅表態支持烏克蘭主權和領土完整，以及中方通過外交推動停戰等意願，又感激中方秉持立場避免局勢升級，希望中國以此出發呼籲俄羅斯停火，解除國際貿易封鎖並尊重鄰國領土完整。他亦對中國紅十字會提供價值500萬人民幣（約593.7萬港元）人道主義援助表示致謝，並請中方繼續提供支持。

庫列巴稱烏俄戰爭不符合中國利益，其所引發的全球糧食危機和經濟問題將嚴重威脅中國經濟。他又稱俄羅斯的侵略破壞穩定，並已損害中方提出的「一帶一路」倡議。

庫列巴說基輔政府此前視1994年《布達佩斯安全保障備忘錄》為烏克蘭重要的安全準則，然而該協議並未帶來真正安全，強調烏方將向國際大國尋求新的安全保障。他透露烏方代表團早前與俄談判時提出烏克蘭國際安全保障的協議草案，俄方正研究相關建議，但稱今後談判進程將會變得極為複雜。庫列巴又認為歐洲當前出現的最大不穩定是由俄羅斯入侵烏克蘭所造成，稱若現在不阻止俄羅斯，幾年後將會引發更多危機。

（新華社/環球網）

（俄軍侵烏)