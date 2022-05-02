亞速廠首批平民撤離 被困慘况曝光 傷者傷口潰爛壞死 士兵感被遺棄

亞速鋼鐵廠內的亞速營副指揮官帕拉馬爾（Sviatoslav Palamar）較早時表示：「我們利用繩子協助平民從瓦礫堆中離開，那些人是長者、婦女和兒童。」他說有20人撤離，希望他們能被送往西北約225公里以外的城市扎波羅熱（Zaporizhzhia）。俄媒報道首批撤離的人有25名，包括19名成人與6名14歲以下小童。俄羅斯國防部昨日則表示，兩批共有46名平民離開鋼鐵廠附近地區。路透社報道，他們被送到馬市以東頓涅茨克州村落貝齊米納（Bezimenne）的臨時收容中心。

日吃一餐 4人分飲1.5公升水

俄軍包圍馬里烏波爾後，估計2000名烏方士兵和約1000平民被困廠內。英國天空新聞昨報道，兩名自稱死守鋼鐵廠的亞速營士兵妻子的女子，稱鋼鐵廠內的醫護人員需為最少600名傷者治療，其中部分人傷口潰爛形成壞疽。二人又展示據稱是上周拍攝鋼鐵廠地堡情况的影片，顯示有男傷者綁着染血繃帶，其他人或有外傷或被截肢。一名男子說物資匱乏，每天只吃一餐，要4人分飲1.5公升水。另一赤膊男子形容他兩根肋骨斷裂，肺部被刺傷，其中一邊手臂關節移位「僅靠皮肉連住」。

「沒人想像戰爭竟持續數月」

德國《明鏡》周刊上周五報道多名被困者及其相關人士的通訊訪問，亞速鋼鐵廠母公司Metinvest行政總裁雷任科夫（Yuriy Ryzhenkov）說：「（戰爭初期）我們在亞速鋼鐵廠囤備了物資，包括水和食物，本以為3個星期的分量已足夠，當時沒人想像戰爭竟會持續數月之久。」並慨嘆說：「全世界都警告我們俄羅斯將攻擊烏克蘭，但我們想可能攻擊東部吧。但一場真的戰爭？直到入侵前夕我們仍肯定沒事會發生，我們真笨。」

57歲亞速營女醫護奧廖娜（Olena）自2月26日起被派駐亞速鋼鐵廠，她近日向《明鏡》表示仍有用水，但只剩小量食物。她所在地堡環境潮濕侷促令人呼吸困難，幸仍有供電，自己兩星期才洗一次澡，要用雨水洗頭。本是作家的亞速營女戰士瓦列奇卡（Valeriya）說：「這些戰士為他們的國家服務，但現在卻被拋棄。士兵為國家戰鬥，現在應輪到國家為他們而戰。」

俄軍炸烏方歐美武器儲藏點

烏克蘭其他地方戰事持續。敖德薩州長馬爾琴科（Maxim Marchenko）稱上周六俄軍導彈破壞敖德薩主要機場跑道，幸無人受傷。俄羅斯國防部昨則承認以P-800「縞瑪瑙」（Oniks）高精準導彈攻擊敖德薩市外一處軍事機場與儲存歐美武器的停機庫，又指烏軍炮擊南部赫爾松地區村莊多間學校與墳場，殺傷自己平民，但未有交代詳情。

（路透社/BBC/法新社/英國天空新聞/明鏡周刊)

（俄軍侵烏)