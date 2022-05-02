亞速廠首批平民撤離 被困慘况曝光 傷者傷口潰爛壞死 士兵感被遺棄

【明報專訊】烏克蘭馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的烏軍表示，上周六（4月30日）有20名藏身鋼鐵廠的平民撤離，是俄羅斯總統普京下令封鎖鋼鐵廠後首批離開的人。烏克蘭總統澤連斯基昨說，已有約100人從鋼鐵廠撤離。廠內被困者的慘况亦陸續曝光。英國天空新聞昨引述兩名自稱亞速鋼鐵廠內亞速營成員妻子的女子展示近期影片，稱廠內糧水物資匱乏，600名傷者當中有人傷口潰爛壞死。德國《明鏡》周刊亦訪問了被困者，當中有人感覺被遺棄。
亞速鋼鐵廠內的亞速營副指揮官帕拉馬爾（Sviatoslav Palamar）較早時表示：「我們利用繩子協助平民從瓦礫堆中離開，那些人是長者、婦女和兒童。」他說有20人撤離，希望他們能被送往西北約225公里以外的城市扎波羅熱（Zaporizhzhia）。俄媒報道首批撤離的人有25名，包括19名成人與6名14歲以下小童。俄羅斯國防部昨日則表示，兩批共有46名平民離開鋼鐵廠附近地區。路透社報道，他們被送到馬市以東頓涅茨克州村落貝齊米納（Bezimenne）的臨時收容中心。
日吃一餐 4人分飲1.5公升水
俄軍包圍馬里烏波爾後，估計2000名烏方士兵和約1000平民被困廠內。英國天空新聞昨報道，兩名自稱死守鋼鐵廠的亞速營士兵妻子的女子，稱鋼鐵廠內的醫護人員需為最少600名傷者治療，其中部分人傷口潰爛形成壞疽。二人又展示據稱是上周拍攝鋼鐵廠地堡情况的影片，顯示有男傷者綁着染血繃帶，其他人或有外傷或被截肢。一名男子說物資匱乏，每天只吃一餐，要4人分飲1.5公升水。另一赤膊男子形容他兩根肋骨斷裂，肺部被刺傷，其中一邊手臂關節移位「僅靠皮肉連住」。
「沒人想像戰爭竟持續數月」
德國《明鏡》周刊上周五報道多名被困者及其相關人士的通訊訪問，亞速鋼鐵廠母公司Metinvest行政總裁雷任科夫（Yuriy Ryzhenkov）說：「（戰爭初期）我們在亞速鋼鐵廠囤備了物資，包括水和食物，本以為3個星期的分量已足夠，當時沒人想像戰爭竟會持續數月之久。」並慨嘆說：「全世界都警告我們俄羅斯將攻擊烏克蘭，但我們想可能攻擊東部吧。但一場真的戰爭？直到入侵前夕我們仍肯定沒事會發生，我們真笨。」
57歲亞速營女醫護奧廖娜（Olena）自2月26日起被派駐亞速鋼鐵廠，她近日向《明鏡》表示仍有用水，但只剩小量食物。她所在地堡環境潮濕侷促令人呼吸困難，幸仍有供電，自己兩星期才洗一次澡，要用雨水洗頭。本是作家的亞速營女戰士瓦列奇卡（Valeriya）說：「這些戰士為他們的國家服務，但現在卻被拋棄。士兵為國家戰鬥，現在應輪到國家為他們而戰。」
俄軍炸烏方歐美武器儲藏點
烏克蘭其他地方戰事持續。敖德薩州長馬爾琴科（Maxim Marchenko）稱上周六俄軍導彈破壞敖德薩主要機場跑道，幸無人受傷。俄羅斯國防部昨則承認以P-800「縞瑪瑙」（Oniks）高精準導彈攻擊敖德薩市外一處軍事機場與儲存歐美武器的停機庫，又指烏軍炮擊南部赫爾松地區村莊多間學校與墳場，殺傷自己平民，但未有交代詳情。
（路透社/BBC/法新社/英國天空新聞/明鏡周刊)
（俄軍侵烏)
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