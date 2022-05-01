指英屬處女群島貪腐 英報告倡接管兩年

英外相：BVI需實質憲法改革

BVI是英國海外屬地，英國目前只負責其外交與國防政策。英國去年委任一名法官帶領委員會，調查BVI政府管治問題，上周五發表長達1000頁報告，指出BVI存在大量貪腐和濫用職權問題，包括政府合約和委任公職涉及利益衝突，以及政客和官員在未經正式程序下每年花費數以百萬美元計公帑。報告建議中止BVI的憲法，解散民選自治政府和議會，並歸由英女王委任的總督直接管治，為期兩年，其間用一年時間檢討憲法，以避免濫權和公職人員欺詐情况再次出現，另建議總督成立由當地人組成的顧問委員會，諮詢如何管治該群島。

卓慧思（Liz Truss）沒有宣布即時取回BVI管治權，但稱報告明顯顯示當地必須大幅作立法和憲法改變，恢復當地人應得的管治水平。英國《衛報》報道，雖然報告與費伊（Andrew Fahie）涉嫌參與運毒無關，但英國政府清楚知道美國緝毒局的有關調查和行動。

英國對上一次恢復對海外屬地直接管治，是2009年的特克斯和凱科斯群島（Turks and Caicos Islands ）。

（衛報/路透社）