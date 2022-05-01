金正恩：必要時「先發制人」應對核威脅

分析：意在提升對美韓威脅

韓聯社指，朝鮮勞動黨總書記暨國務委員長金正恩在黨中委總部接見指揮上周一閱兵儀式的軍方領導團隊時，發表上述言論。報道稱，相信上述活動在上周五舉行。金正恩強調當前國際形勢下，兩種力量激烈碰撞，只有不斷強大自身力量，才能保護自己的尊嚴和權益，「誰也無可阻擋的攻擊力和壓倒性的軍事力量才是保障國家及人民安寧與未來的生命線」。

金正恩在上周的閱兵儀式演說已有類似暗示，但當時未直接使用「先發制人」一詞，只宣稱核武器不能永遠局限於單一戰爭威懾的任務，「若有勢力企圖侵害朝鮮的根本利益，我們核武的用途就不能局限於遏制戰爭」。早在2016年，金正恩已指朝鮮「即將把軍事上對敵人的一切應對方式都轉變成先發制人打擊的方式」，甚至指「必須做好隨時發射實戰部署核彈頭的準備」。

外界關注平壤會否選擇在尹錫悅本月10日就職韓國總統，或美國總統拜登本月20日起出訪日本和韓國之際，舉行自2017年9月以來的首場核試。尹錫悅外交政綱表明支持以先發制人方式應對朝鮮軍事威脅，曾惹來平壤反彈。

（朝中社/Newsis/韓聯社/金融時報）