開會看鹹網 英議員辭職 兩女議員揭發 掀國會性別歧視爭議

繼保守黨有高層質疑在野工黨女副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）在國會蹺腳分散首相約翰遜注意力、惹起性別歧視女政客的爭議後，國會上周又爆出「色情門」（porngate）醜聞。兩名女議員上周二投訴有議員在專責委員會開會時，用手機觀看色情內容。

保守黨黨鞭辦公室發言人上周五證實事件中人是帕里什（Neil Parish）。65歲的帕里什已婚，有兩個孩子和兩個孫子。他2010年躋身國會，2015年起出任下議院環境、食物及鄉郊事務委員會主席。他上周五聲稱當時只是錯手打開了色情網站，理解女議員的不滿，願意道歉，但拒絕在調查有結果前辭任議員或主席職務。下議院標準委員會表示已就事件展開調查，若調查證實帕里什違反議員紀律，可要求他道歉或停職，甚至逐他出國會。

認刻意看鹹網 形容「一時瘋狂」

帕里什昨日宣布辭職，並承認兩度在國會內用手機觀看色情內容，稱是他「一時瘋狂」所致。他昨日含淚向英國廣播公司（BBC）說，第一次進入色情網站是無心之失，只是看了一會，但「我的罪是在另外一次，我第二次進入（該網站），那是刻意的」，又形容那是一時瘋狂。他表示，事件對其家庭造成破壞，不值得繼續下去。

英國國會多年來被指存在性別歧視及厭女風氣。國際貿易大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）上周五透露，她和女同事在國會曾遇過一些男人對她們「鹹豬手」，當中有些人是「慣犯」。她又稱，多年前曾遭一名男議員「壁咚」（即逼向牆邊），也多次目擊過其他女同事受害。

另有一名不願公開姓名的威爾斯女議員稱，工黨影子內閣一名成員對她發表猥褻言論，稱她是「秘密武器」，因為女的想做她的朋友，男的想與她上牀。英格蘭及威爾斯總檢察長柏斐文（Suella Braverman）上周四亦稱，一小撮男議員「行為似動物」，損壞國會聲譽，呼籲緊急討論議員操守。

（彭博社/法新社/路透社/BBC/衛報）