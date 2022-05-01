輝瑞：口服藥Paxlovid防感染效果不彰

這項測試招募了3000名成年人，他們都是近期曾與確診並有症狀者的家居密切接觸者。他們分別被投予5天或10天的Paxlovid或安慰劑。接受5天療程的人，感染新冠的可能性比安慰劑組少32%，接受10天療程的人則少37%，從統計角度來看差距並不顯著。輝瑞表示，先前的研究顯示，對於重症高風險的新冠患者來說，在發病後立刻服用5天Paxlovid，預防住院或死亡的效力將近90%，而今次藥物的安全數據與先前的研究一致。

輝瑞行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）發表聲明說，雖然公司對這項研究的結果感到失望，但研究結果並不影響公司在先前治療新冠患者的測試中所觀察到的「強力效果和安全數據」。

福奇：美國不太可能清零

另一方面，美國總統首席醫學顧問福奇（Anthony Fauci）上周三接受《華盛頓郵報》訪問時表示，美國並未走出新冠疫情大流行階段，亦不太可能「清零」，但應努力控制病毒。他說：「當我說我們不再處於那個爆發性的急性階段時，這並不意味着大流行已經結束。」他又說，科學家和衛生官員今年夏季前應會更清楚需要以何種新冠疫苗加強劑來因應下個階段疫情發展及何時接種。

（路透社/華盛頓郵報/中央社）