美：俄軍受挫後轉審慎 拖慢烏東攻勢

該名官員表示，美方認為俄國目的是要為持續更長時間、更大規模的進攻「創造條件」——即先發動空襲，然後展開炮擊，最後是地面進攻。但他指這些攻擊未如俄軍預期般成功擊潰烏軍，導致戰事膠着，「他們仍對補給線跟不上有所警惕，不想重蹈在基輔的錯誤」，結果現時俄軍每日最多只推進數公里，較目標進度落後幾天。據其透露，俄軍正依賴大炮沿300英里東部戰線猛轟烏軍，但只能取得較小進展。

FT：俄軍精準導彈將耗盡

俄軍現時投入在烏東和烏南戰線的兵力為92個營級戰術群，雖較一周前的85個略多，但仍少於戰爭第一階段時的125個。每個營級戰術群兵力約700至1000人。

《金融時報》引述西方官員報道，俄軍在侵烏所用的精準導彈快將耗盡，因國內武器生產商的產能未能滿足俄軍需求。歐美正提供重型武器給烏克蘭助戰，但法新社指出，由於運送大批榴彈炮的物流程序及需要訓練烏軍操作，故大多數新裝備還未投入前線使用。

美國防部斥俄侵烏藉口「屁話」

美國國防部發言人柯比（John Kirby）上周五在記者會上，談到俄軍涉轟炸醫院和處決無辜百姓時，一度情緒激動。被問到華府如何評估普京心理狀態時，柯比說看到普京和俄軍在烏克蘭的所作所為，實在很難想像任何有道德的人能為此辯解，「我無法談論他（普京）的心理狀態，但我認為可以討論他的墮落（depravity）」。他因情緒激動，一度暫停發言近10秒，之後批評普京以保護俄羅斯人及「去納粹化」作為侵烏藉口是「屁話」。

（法新社/金融時報）

（俄軍侵烏）