印尼折衷方案避選邊 反映亞洲主流立場

軍備能源依賴俄國 不欲倒向美國

萬隆艾哈邁德雅尼將軍大學政治學院講師尤哈尼斯（Yohanes Sulaiman）分析，雅加達需要莫斯科作為另外的武器供應國，不會完全依賴美國。俄羅斯過去30年向印尼軍售總額超過25億美元（約195億港元），尤哈尼斯舉例說，印尼原已就購買「蘇-35」戰機與俄方進入談判，後來因害怕美國制裁而放棄計劃，但印尼預期西方對俄禁運會在短期內撤銷，故保持選項開放，確保美國以外的先進武器來源。

印尼國家石油公司（Pertamina）亦正考慮購買面臨西方制裁的俄國原油，其行政總裁坦言視目前地緣緊張為「以好價錢從俄羅斯購買（原油）的好機會」，指已跟俄方討論經印度付款。其他分析認為，印尼有吸引更多俄羅斯投資的考慮。

東南亞回應烏戰 着眼自身利益

雅加達的取態其實更反映亞洲主流立場。《經濟學人》上月底指出，亞洲各地政府實際上避免跟美國、俄羅斯、中國以至國內民意對抗，大部分東南亞國家對烏克蘭危機的回應是基於其眼中的自身利益，而非意識形態。俄羅斯本是東南亞最大武器供應國，越南80%武器來自俄國，每年另有價值數億美元的俄製槍械流入緬甸、老撾和泰國。美國極力拉攏的印度也是俄製軍備的重要買家，現更趁機買便宜俄羅斯原油甚至焦煤。日本首相岸田文雄正展開東南亞和歐洲之旅，首站選擇到印尼被指為拉攏亞洲國家，但印尼總統佐科在會後仍避免點名批評俄羅斯。

《經濟學人》直言，華府對這情况不應感到驚訝，拜登政府在戰前也本着務實精神處理區內事務，着墨這些國家的經濟和安全需要，避免過度強調人權問題。另有美國專家警告，亞洲國家與人民因過去被殖民的經歷，視美國及其盟國在俄烏問題上是虛偽和自相矛盾。

（半島電視台/澳洲廣播公司/經濟學人/共同社）

（俄軍侵烏）