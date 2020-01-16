印尼拒西方施壓 普京允出席G20峰會 烏戰陰霾下澤連斯基同獲邀 憂中俄得利拜登難杯葛

佐科：期望團結G20 「別讓其分裂」

印尼目前是G20輪任主席國，佐科（Joko Widodo）上周分別先後跟澤連斯基和普京通電話，到前日發表內閣聲明，確認普京將應邀出席G20峰會，同時確認有向澤連斯基發出邀請——後者上周三跟佐科通話後率先在Twitter透露這信息。烏克蘭非G20成員國，但慣例上峰會東道主可邀請其他國家領袖作嘉賓。佐科表示：「印尼期望團結G20，請別讓其分裂。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，普京跟佐科通話時祝願峰會成功舉辦，但指現時探討俄方參與方式「為時尚早」。澤連斯基在Twitter稱對受邀出席峰會感「榮幸」，但未表態是否與會。

白宮判斷俄侵烏前已獲邀

這發展或令牽頭西方尋求外交孤立俄羅斯的美國陷入尷尬。拜登3月曾表態支持將俄羅斯踢出G20，但招至北京反對。到上月底G20財長會議期間，美國財長耶倫率多國官員在俄羅斯代表發言時離場抗議。

白宮新聞秘書普薩基上周五表示，白宮所獲信息顯示，印尼於俄軍侵烏前已邀請普京，而峰會仍有6個月才舉行，目前難以預測其形式與結果。國務院副發言人波特表示，華府持續相信在俄羅斯參與國際社會或國際組織的問題上「不可一切如常」。波特未有回應美方會否繼續出席G20峰會。CNN引述華府官員表示，白宮正研究多個方案，包括派出低級代表團出席或遙距出席，但即使普京在場，由拜登親身與會仍被認為是最可能的結果。相關官員承認要權衡杯葛峰會和讓路中、俄主導峰會的壞處，但指難望在近期有決定。

同邀俄烏領袖 盼維持外交中立

法新社分析指，印尼同時邀請俄烏領袖與會，相信是在西方施壓下的折衷妥協方案，以求盡量維持外交上中立和「不偏不倚」。 佐科本人在俄軍侵烏後迅速在twitter呼籲停戰，但未點名俄羅斯，印尼也未有參與全球逾80個國家在聯合國安理會發起、呼籲俄羅斯停止侵烏的決議草案。直至3月初，印尼終在聯合國大會譴責俄羅斯的決議案投下贊成票，但到4月初在暫停俄國在聯合國人權理事會資格的決議中投棄權票。印尼外交部曾強調基輔周邊城鎮的疑似屠殺行為須經獨立調查核實。佐科上周五表示，不會應澤連斯基要求向烏克蘭提供武器，以免抵觸印尼憲法和一貫外交政策，但會改為提供人道援助。

（CNN/法新社/澳洲廣播公司）

（俄軍侵烏）